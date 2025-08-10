Juventus, Tudor ha scelto il rinforzo: arriva il centrocampista

Una nuova occasione in Serie A per il centrocampista pronto a sbarcare da Tudor. Ecco la nuova occasione in casa bianconera: l’intreccio

La dirigenza bianconera non vede l’ora di ingaggiare nuovi profili di caratura internazionale a Tudor. L’allenatore croato continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione: a breve partirà ufficialmente. Urgono nuovi rinforzi per incrementare il tasso tecnico della zona mediana bianconera: la nuova idea a centrocampo per arrivare alla fumata bianca tanto attesa.

La dirigenza bianconera è al lavoro per ingaggiare un nuovo centrocampista da regalare subito all’allenatore croato Tudor. Un momento decisivo per puntare sempre più in alto: ecco l’occasione a sorpresa con la svolta decisiva per l’affare a centrocampo. Saranno ore calde per arrivare così alla fumata bianca tanto desiderata: scopriamo cosa manca alla chiusura dell’operazione. Tutto si deciderà nei prossimi giorni per arrivare così alla decisione definitiva: ecco la novità dell’ultim’ora annunciata da Fabrizio Romano.

Juventus, la nuova occasione a centrocampo: svolta per il danese

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube la Juventus continua a seguire da vicino Matt O’Riley. L’interessamento del giocatore risale ai tempi di Giuntoli al Celtic. Il centrocampista danese è stato offerto a molte squadre in Italia, come a Roma e Napoli, ma la Juve ha mostrato un grande interesse negli ultimi giorni: serve prima una cessione per ingaggiare il nuovo centrocampista. Tudor ha già detto di sì per la futura operazione in casa bianconera.

Una nuova occasione da cogliere al volo in vista della prossima stagione. Il danese è pronto a sbarcare in Serie A dopo che è stato vicinissimo a diverse big italiane: una nuova svolta per vederlo brillare con una big italiana. La Juventus è sempre molto attenta all’ingaggio del centrocampista danese voglioso di una nuova avventura dopo l’esperienza al Brighton.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Il club bianconero è pronto a mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo per continuare il percorso di crescita con Tudor. L’allenatore croato si aspetta nuovi rinforzi decisivi per competere con le altre big italiane per lo Scudetto.

Ormai ci siamo per preparare l’assalto definitivo al giocatore del Brighton: il dg Comolli è scatenato sul fronte calciomercato per ingaggiare i migliori profili in circolazione pronti a vestire la maglia bianconera.