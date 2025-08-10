Inter, arriva l’argentino per Chivu: blitz in Grecia

Saranno ore calde in casa Inter per ingaggiare il nuovo centrocampista. Chivu ha richiesto altri rinforzi, ecco la soluzione immediata dalla Grecia

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per puntellare la rosa a disposizione di Chivu. L’allenatore dell’Inter è pronto a partire ufficialmente con la sua nuova avventura alla guida dei nerazzurri. Ormai ci siamo per la soluzione immediata: ecco il possibile rinforzo dal campionato greco con lo sbarco del centrocampista argentino.

La dirigenza nerazzurra continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Un momento decisivo per chiudere subito nuovi innesti di caratura internazionale: l’Inter vorrebbe replicare la passata stagione per tornare a vincere qualche trofeo dopo le delusioni nel finale dello scorso anno. Saranno ore intense per arrivare ad ingaggiare profili di caratura internazionale: spunta l’intreccio dalla Grecia per il centrocampista argentino. Scopriamo ulteriori dettagli per arrivare così alla chiusura definitiva del nuovo affare in Serie A: la mossa a sorpresa per il futuro.

Inter, nuova soluzione a centrocampo: l’intreccio per l’argentino

Un intreccio di calciomercato annunciato pochi minuti fa con il possibile innesto di qualità. L’Inter è sempre molto attento ad ogni occasione di mercato: una possibile destinazione in Serie A per il talento argentino.

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, Santiago Hezze è stato proposto all’Inter dai suoi agenti. Così la dirigenza nerazzurra è al lavoro per puntellare il centrocampo a disposizione di Cristian Chivu: il centrocampista argentino di 23 anni, in forza all’Olympiacos, rappresenta un’alternativa importante.

Nel mirino ci sarebbero anche diversi calciatori, come Keita del Parma e Frendrup del Genoa. Il presidente Marotta con tutto il suo staff lo osserverà proprio nell’amichevole del 16 agosto a Bari contro la squadra greca. La sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro: una nuova occasione di mercato a sorpresa per incrementare il tasso tecnico della rosa nerazzurra.

L’Inter metterà a segno nuovi colpi di caratura internazionale: saranno ore calde per un nuovo intreccio decisivo dalla Grecia per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Un momento decisivo per anticipare la folta concorrenza: sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche River Plate e Boca Juniors. Il classe 2001 è pronto per iniziare così una nuova avventura in Serie A: la dirigenza nerazzurra lo monitorerà attentamente nella prossima sfida amichevole in programma a Bari. Una nuova idea a sorpresa per Chivu: serve l’ok definitivo del presidente Marotta.