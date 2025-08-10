Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Caso Lookman, ecco la clausola che lo porta all’Inter

Foto dell'autore

Il giocatore può forzare la mano: la norma presente nel regolamento che può permettergli di lasciare il club attuale e trasferirsi

Ancora giorni molto caldi sull’asse tra Milano e Bergamo, per la vicenda Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è conteso tra Atalanta e Inter, la volontà del giocatore è chiara come emerso dal suo comunicato di qualche giorno fa sui social e dalla frattura confermata con il suo attuale club, rifiutando di recarsi agli allenamenti. Anche se per adesso la situazione non si è ancora sbloccata.

Lookman
Caso Lookman, ecco la clausola che lo porta all’Inter – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Su Calciomercato.it, abbiamo fatto il punto della situazione. Per lasciarlo andare, i bergamaschi chiedono comunque che venga corrisposto loro l’importo richiesto da circa 50 milioni di euro. L’Inter può rilanciare la propria offerta, avvicinandosi a quella cifra, cosa che per il momento non è ancora avvenuta. Atalanta che spera sempre, nel frattempo, che arrivi qualcuno dall’estero. Ma attenzione a possibili sviluppi clamorosi. Una particolare clausola potrebbe cambiare tutto.

Lookman, l’avvocato La Francesca spiega: “Accordo con l’Atalanta nullo, può usare l’articolo 14 del regolamento FIFA”

Ne parla l’avvocato Michele La Francesca, esperto di diritto sportivo. Più volte ospite di Calciomercato.it, è molto attivo sui propri profili social. E via ‘X’, ha spiegato come Lookman potrebbe liberarsi dall’Atalanta.

Lookman
Lookman, l’avvocato La Francesca spiega: “Accordo con l’Atalanta nullo, può usare l’articolo 14 del regolamento FIFA” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Sostiene infatti l’avvocato La Francesca che l’eventuale accordo esistente tra Lookman e l’Atalanta per una cessione all’estero, “sarebbe nullo poiché integrerebbe gli estremi di un patto di non concorrenza che è vietato dall’art.26 del D. LGS. n.36/21 (comma 6). Ma appare difficile che le parti non lo sapessero. Dunque è più plausibile la versione che da giorni sostiene il giocatore. Che potrebbe dunque effettivamente liberarsi per giusta causa facendo ricorso all’articolo 14 del regolamento FIFA per il comportamento scorretto del club“. La Francesca aggiunge che “Lookman in effetti agisce come uno che sembra molto sicuro del fatto suo, mentre apparentemente e in maniera inspiegabile il suo club non muove un dito”. La possibile svolta viene osservata a distanza dall’Inter, che spera in una soluzione a proprio vantaggio della vicenda.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie