Inter, scontro bollente per Lookman: ecco cosa aspetta l’Atalanta

La situazione riguardante l’attaccante dell’Atalanta calamita in modo importante l’attenzione mediatica: gli ultimi risvolti della vicenda

Inutile ribadire come il caso che continua a tenere banco in casa Inter riguardi soprattutto il futuro di Ademola Lookman. Dopo aver trovato l’intesa totale con il giocatore, i meneghini sono chiamati al rilancio definitivo grazie al quale accontentare l’Atalanta e chiudere positivamente un’operazione che, alla stregua di quanto successo con Koopmeiners un anno, sta assumendo i contorni della telenovela.

Forte della volontà del ragazzo, Marotta e Ausilio aspettano il momento propizio per chiudere il cerchio e avvicinarsi il più possibile alla richiesta da 50 milioni di euro fatta trapelare ma non comunicata dalla ‘Dea’. Insomma, un vero e proprio braccio di ferro destinato a far parlare di sé ancora a lungo. Ad approfondire la questione a ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale YouTube di calciomercato.it è stato il nostro Giorgio Musso che ha fatto il punto della situazione, aggiungendo alcuni dettagli particolarmente interessanti:

“L’accordo tra Lookman e l’Inter resiste da circa un mese, contratto fino al 2030 a circa 5 milioni di euro a stagione tra parte fissa e bonus che già da un anno ha messo sul mercato il giocatore alle cifre richieste dal club orobico. Per Lookman sarebbe disposto ad ascoltare a cifre ad almeno 50 milioni di euro garantiti e l’Inter in queste settimane non si è avvicinata. Una prima offerta da 45 milioni di euro è stata rispedita al mittente dalla famiglia Percassi che mesi scorsi aveva fatto una promessa al giocatore con uno sconto sul suo cartellino”.

Calciomercato Inter, braccio di ferro per Lookman: ecco le carte sul tavolo

L’Inter considera Lookman il piano A per l’attacco e al momento eventuali alternative – a dispetto di qualche timido sondaggio esplorativo – non vengono prese seriamente in considerazione. L’Atalanta, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti e non abbassa le sue richieste, provando nel frattempo a tenere vivo il canale (finora non fruttuoso) con l’estero.

In tal senso, Musso ha puntualizzato: “L’Inter deve arrivare ad almeno 50 milioni garantiti, anche la parte relativa ai bonus deve essere garantita a condizioni semplici e favorevoli altrimenti l’Inter potrebbe arrivare ad una base di fissa da 47-48 milioni e piazzare sul tavolo un giovane. Queste possono essere le basi per trovare l’accordo. L’Atalanta aspetta che si faccia vivo qualcuno dall’estero per Lookman: qualche settimana fa ci sono stati dei sondaggi con l‘Atletico Madrid che però ha deciso di virare con Raspadori, non risultano contatti concreti con l’Arsenal. Ci sono stati sondaggi dall’Arabia ma il giocatore non accetta la destinazione”.