Fiato sospeso Juventus: offerta lampo e ‘strappo’ decisivo

Ora o mai più: così anticipano la Juventus nella corsa ad uno degli obiettivi più importanti della piatta estate bianconera

Alla vigilia del secondo test della sua pre-season contro il Borussia Dortmund, la Juventus continua ad interrogarsi sulle tante questioni ancora irrisolte della propria sessione estiva di calciomercato. In generale, i bianconeri non sono ancora riusciti a sbloccare quelle uscite grazie alle quali Comolli riuscirebbe ad affondare il colpo per i diversi obiettivi monitorati con attenzione dalla ‘Vecchia Signora’.

Allo stato attuale della situazione, le mancate partenze di Nico Gonzalez, Vlahovic e Douglas Luiz frenano e non poco l’incedere dell’area tecnica della Juventus. Non è un mistero che, qualora si sbloccasse in maniera definitiva la partenza dell’argentino ex Fiorentina, ‘Madama’ potrebbe affondare il colpo per Jadon Sancho che, pur avendo messo la destinazione torinese in cima alla lista delle sue priorità, non è intenzionato ad aspettare in eterno.

Anche per questo l’entourage dell’esterno del Manchester United, con il quale di fatto Comolli ha trovato un accordo di massima, sta ascoltando le varie proposte per il suo assistito, accostato anche all’Inter. Il pressing del Borussia Dortmund è concreto ma non imminente nei suoi risvolti; ciò che sorprende sotto certi aspetti è l’affondo convinto proveniente dalla Turchia.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: blitz per Sancho, ecco tutte le cifre

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nei giorni scorsi, infatti, il Besiktas sarebbe pronto ad uscire definitivamente allo scoperto. Come evidenziato da Fotomac, che riprende ed amplia alcuni temi toccati da Takvim, i contatti interlocutori tra le parti avrebbero fatto scaturire la richiesta ufficiosa da parte dell’ala inglese: contratto pluriennale da circa 10 milioni di euro a stagione.

A tal proposito, qualora arrivasse il nulla osta da parte del presidente Serdal Adalı, il Besiktas dovrebbe mettere sul piatto la sua prima offerta con cui provare a far saltare il banco. Una sterzata inevitabile in un senso o nell’altro è attesa in tempi relativamente brevi. Con un grande lavoro ai fianchi, i bianconeri di Turchia stanno dunque facendo tutto il possibile per balzare in pole position nella corsa a Sancho, più intricata che mai.

Corsa dalla quale, ribadiamolo, non sono affatto tagliati fuori né il Borussia Dortmund né la Juventus che però devono guardarsi dalla prepotente irruzione del Besiktas. Solskjær avrebbe individuato proprio nell’inglese il profilo ideale con il quale rinforzare la propria batteria di esterni offensivi: Comolli è avvisato, il cerchio sta per chiudersi.