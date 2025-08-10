Donnarumma via dal PSG, l’Italia è un’utopia? I 5 portieri con lo stipendio più alto in Serie A

Il portiere azzurro lascerà i parigini, ma il ritorno in Italia sembra ancora un’utopia: scopri chi sono i 5 portieri con lo stipendio più alto nel nostro campionato

La rottura tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint Germain sembra ormai insanabile. Il portiere italiano non ha trovato un accordo economico per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2026, e lascerà il club parigino. Un paradosso, dopo essere stato uno dei grandissimi protagonisti della scorsa stagione, mettendo mano alla conquista del Triplete, con delle parate clamorose.

Tra i 30 candidati al Pallone d’Oro, per prestazioni meritevole almeno di una top 3, Gigio si ritrova però senza squadra. O meglio, è ancora sì sotto contratto con il PSG, ma Luis Enrique ha deciso che il prossimo anno farà da panchinaro a Lucas Chavelier, arrivato per 40 milioni dal Lille. Da qui, la possibilità anche di un addio anticipato, ma molto complesso.

Donnarumma oggi percepisce più di 12 milioni di euro all’anno e trovare una squadra europea disposta a darglieli è praticamente impossibile. Ridursi l’ingaggio è quello che lo ha portato a rompere con i francesi. Un cane che si morde la coda, come dice il proverbio.

E la Serie A? A queste cifre è impossibile vederlo in Italia. Per rendervi più chiara l’idea del divario di ingaggio, abbiamo deciso di dedicare un focus ai 5 portieri con lo stipendio più alto nel campionato italiano.

Alex Meret: il portiere del doppio scudetto con il Napoli

Da molti bistrattato, ritenuto non all’altezza di un top club, eppure presente da titolare nei due scudetti vinti dal Napoli. Alex Meret non fa impazzire i tifosi, né quelli partenopei, né quelli avversari. Eppure lo scorso anno è stato il portiere meno battuto d’Europa, è un ottimo para rigori ed è l’unico portiere nella storia azzurra ad aver vinto da titolarissimo due titoli in Serie A.

Il suo attuale stipendio è di 2,5 milioni di euro, secondo i dati registrati dal sito “capology.com”. Fresco di rinnovo fino al 2027, le sue prestazioni gli hanno permesso di rientrare nella quinta posizione di questa classifica. La prossima stagione dovrà affrontare nuovamente una sfida interna, come anni fa con Ospina. Questa volta ci sarà Milinkovic-Savic a insidiarlo, alzando ulteriormente l’asticella dell’attenzione.

Yann Sommer: l’ultimo anno in nerazzurro?

A pari merito con Meret, troviamo Yann Sommer. Il portiere svizzero dell’Inter percepisce uno stipendio da 2,5 milioni di euro all’anno e il suo contratto è in scadenza nel 2026. Questa potrebbe essere, dunque, l’ultima stagione in nerazzurro, con Martinez che proverà a togliergli il posto già nel corso di questa annata.

Protagonista di prestazioni importanti, ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana con l’Inter, un trofeo in meno del predecessore dunque (che ha vinto anche una Coppa Italia ndr). Resta un portiere di enorme affidabilità, che non ha fatto assolutamente rimpiangere l’addio di Onana, disastroso poi nella sua esperienza al Manchester United.

Mike Maignan: la possibile rinascita con Allegri

Se il calcio di Max Allegri ci ha insegnato una cosa, è che non ama subire tanti gol. Il suo gioco difensivista potrebbe esaltare un portiere come Maignan, non tanto negli interventi, quando nel numero di clean sheet. Questo è quello che si augura il portiere francese, reduce da anni non semplicissimi in rossonero, per risultati di squadra e resa individuale.

Per molti ancora oggi il miglior portiere della Serie A, ma di certo non il più pagato. Almeno fino al prossimo rinnovo, che stenta ancora ad arrivare. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 ed oggi Maignan percepisce 2.8 milioni di euro. Allegri lo ha convinto a restare, scacciando il Chelsea, e solo il tempo ci indicherà se, nel nuovo contratto del portiere francese, sarà presente anche un adeguamento di stipendio.

David De Gea: un fuoriclasse a Firenze

I primi 6 mesi di David De Gea alla Fiorentina sono difficili da descrivere se non con l’aggettivo: “allucinanti”. Un fuoriclasse arrivato in Italia, che ha mostrato a tutti un talento rimasto fermo per un anno intero, inspiegabilmente. Se i Viola hanno ottenuto quel filotto di risultati a inizio anno, è stato per gran parte merito dello spagnolo, protagonista di interventi “senza senso”.

Nella seconda parte di stagione è tornato più umano, pur mantenendo una capacità tra i pali e una reattività fuori dal comune. Anche per queste ragioni, la Fiorentina lo ha ovviamente riscattato e gli ha offerto un contratto da 3 milioni di euro, che lo rendono il secondo portiere più pagato di tutta la Serie A. Un giusto premio per un giocatore di un’altra categoria.

Mile Svilar: il tesoro di Roma

Pensare che questo giocatore facesse da secondo di Rui Patricio, con il massimo rispetto parlando, risulta incredibile ancora a molti. Non ce ne voglia il portiere portoghese, che resta un validissimo giocatore di Serie A, ma con il serbo entriamo nella categoria dei fenomeni. Se dovesse mantenere la continuità avuta nella scorsa stagione, Svilar potrebbe diventare uno dei top al mondo.

Anche lui fresco di rinnovo, dopo mesi difficili, ora percepirà 3,4 milioni di euro all’anno. Si tratta quindi del portiere più pagato nel campionato italiano, anche qui con grande merito. Il rendimento della seconda metà di stagione della Roma, lo ha visto spiccare come uno dei grandi protagonisti. Il suo ingaggio, però, resta lontano anni luce da quello di Donnarumma, a testimonianza di come Gigio sia solo un’utopia e non una chance concreta.