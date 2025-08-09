Rottura totale tra Donnarumma e il Psg: “Possibile esclusione dai convocati”

Clamoroso colpo di coda nella telenovela che riguarda il portiere della Nazionale: ecco cosa sta succedendo

Che l’idillio tra Donnarumma e il Psg fosse finito da mesi non è ormai una notizia. Gli ultimi sviluppi della situazione riguardante l’estremo difensore italiano, però, portano ad un vero e proprio punto di non ritorno che, se confermato, avrebbe del clamoroso. Ma proviamo a riavvolgere il nastro.

Le trattative tra l’entourage di ‘Gigio’ e l’area tecnica del club per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 sono ferme da molti mesi. In questo lasso di tempo, le parti non hanno compiuto importanti passi in avanti al punto, tutt’altro. La decisione del Psg di puntare con decisione su Lucas Chevalier, il cui acquisto da 40 milioni più bonus è stato ufficializzato proprio in questi istanti, è un altro tassello che si inserisce in un mosaico che potrebbe definirsi in tempi relativamente brevi.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i neo Campioni d’Europa potrebbero anche entrare nell’ordine di idee di non convocare Donnarumma in vista della finale di Supercoppa contro il Tottenham in programma il 13 agosto.

Donnarumma-Psg, è calato il gelo: le ultime sul futuro dell’estremo difensore

Un segnale che di fatto ufficializzerebbe quanto gli ultimi risvolti stanno contribuendo a suggerire in maniera sempre più perentoria. Il muro eretto dal Psg alla conferma dell’attuale ingaggio di Donnarumma con tanto di prolungamento sembra ormai inscalfibile. Del resto, il club parigini ha avviato una politica chiara volta all’abbattimento del monte salariale con l’inserimento di bonus ben definiti nei contratti.

Scenario che ha spiazzato il portierone della Nazionale italiana, chiamato ora a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Vivere un anno da separato in casa aspettando la naturale scadenza del contratto oppure preparare immediatamente le valigie per iniziare una nuova esperienza?

Dubbio che infuocherà le prossime settimane in casa Psg. Dal canto suo, oltre ai sondaggi effettuati in tempi e in modi diversi dall‘Inter, nelle ultime settimane Donnarumma è stato accostato con una certa insistenza soprattutto al Manchester United. Il tutto senza escludere il Galatasaray, che ha già mosso passi concreti per provare a ritagliarsi spazi di manovra di un certo tipo. In un modo o nell’altro, la sensazione è che i prossimi possano configurarsi come i giorni decisivi per l’estremo difensore nativo di Castellammare di Stabia.