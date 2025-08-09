Donnarumma alla Juventus, scelta fatta: ecco cosa sta succendo

Le ultime novità sul futuro del portiere della Nazionale italiana: l’addio al PSG è sempre più concreto

Incredibile, ma vero. Il giocatore che ha più inciso nel cammino trionfale del PSG nella scorsa Champions, potrebbe dire addio già in questo calciomercato estivo.

Ebbene sì, parliamo di ‘Gigio’ Donnarumma. L’accordo per il rinnovo stenta ad arrivare e forse non arriverà mai, così Al-Khelaifi si è portato avanti prendendo l’erede: Chevalier, il futuro portiere della Nazionale francese strappato al Lille per 40 milioni più bonus. Un totale sui 55 milioni.

Perché Donnarumma non rinnova col PSG

Il contratto di Donnarumma scade tra circa dieci mesi. Nonostante la volontà di proseguire l’avventura parigina, finora non è arrivata la fatidica intesa col Paris Saint-Germain. Il motivo è presto detto: il club transalpino ha deciso di dare un taglio al monte ingaggi.

La nuova strategia punta su salari più bassi con l’inserimento di tanti bonus legati al rendimento individuale e di squadra: in buona sostanza, più giochi bene e la squadra vince, più guadagni. Così Campos e soci hanno proposto a Donnarumma uno stipendio – bonus esclusi – inferiore ai 12 milioni (bonus compresi) che da accordi dovrà prendere fino a giugno 2026.

Il sondaggio di Calciomercato.it

Al momento Donnarumma viaggia verso l’addio al PSG. Un addio immediato oppure a zero al termine della prossima stagione. Futuro? Calciomercato.it ha fatto un sondaggio su X. Ai propri followers ha chiesto quale sarebbe la destinazione migliore per lui.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 👀 #Donnarumma, possibile addio al #Psg con l’arrivo di #Chevalier: quale sarebbe la destinazione migliore per lui ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 8, 2025

Donnarumma, la Juve batte l’Inter

Solo il 10% dei voti è finito al Galatasaray, concretamente sulle tracce del portiere di Castellammare di Stabia. I turchi sono pronti a prenderlo subito garantendogli un maxi ingaggio.

Il 25% dei voti è andato al Manchester United, un’altra pretendente per l’immediato. In Inghilterra alcune fonti parlano di possibile assalto accontentando le richieste del PSG, ovvero 40 milioni che è la cifra – al netto dei bonus – investita per Chevalier.

Nel sondaggio, in definitiva, la lotta è stata a due tra Inter (a zero nel 2026) e Juventus. A spuntarla sono stati i bianconeri, vittoriosi sugli acerrimi rivali di appena un punto percentuale.