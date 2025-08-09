Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Donnarumma alla Juventus, scelta fatta: ecco cosa sta succendo

Foto dell'autore

Le ultime novità sul futuro del portiere della Nazionale italiana: l’addio al PSG è sempre più concreto

Incredibile, ma vero. Il giocatore che ha più inciso nel cammino trionfale del PSG nella scorsa Champions, potrebbe dire addio già in questo calciomercato estivo.

Ebbene sì, parliamo di ‘Gigio’ Donnarumma. L’accordo per il rinnovo stenta ad arrivare e forse non arriverà mai, così Al-Khelaifi si è portato avanti prendendo l’erede: Chevalier, il futuro portiere della Nazionale francese strappato al Lille per 40 milioni più bonus. Un totale sui 55 milioni.

Donnarumma durante una partita del PSG
Donnarumma alla Juventus, scelta fatta: ecco cosa sta succendo (LaPresse) – Calciomercato.it

Perché Donnarumma non rinnova col PSG

Il contratto di Donnarumma scade tra circa dieci mesi. Nonostante la volontà di proseguire l’avventura parigina, finora non è arrivata la fatidica intesa col Paris Saint-Germain. Il motivo è presto detto: il club transalpino ha deciso di dare un taglio al monte ingaggi.

La nuova strategia punta su salari più bassi con l’inserimento di tanti bonus legati al rendimento individuale e di squadra: in buona sostanza, più giochi bene e la squadra vince, più guadagni. Così Campos e soci hanno proposto a Donnarumma uno stipendio – bonus esclusi – inferiore ai 12 milioni (bonus compresi) che da accordi dovrà prendere fino a giugno 2026.

Il sondaggio di Calciomercato.it

Al momento Donnarumma viaggia verso l’addio al PSG. Un addio immediato oppure a zero al termine della prossima stagione. Futuro? Calciomercato.it ha fatto un sondaggio su X. Ai propri followers ha chiesto quale sarebbe la destinazione migliore per lui.

Donnarumma, la Juve batte l’Inter

Solo il 10% dei voti è finito al Galatasaray, concretamente sulle tracce del portiere di Castellammare di Stabia. I turchi sono pronti a prenderlo subito garantendogli un maxi ingaggio.

Donnarumma alza al cielo la Champions League
Donnarumma, la Juve batte l’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il 25% dei voti è andato al Manchester United, un’altra pretendente per l’immediato. In Inghilterra alcune fonti parlano di possibile assalto accontentando le richieste del PSG, ovvero 40 milioni che è la cifra – al netto dei bonus – investita per Chevalier.

Nel sondaggio, in definitiva, la lotta è stata a due tra Inter (a zero nel 2026) e Juventus. A spuntarla sono stati i bianconeri, vittoriosi sugli acerrimi rivali di appena un punto percentuale.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie