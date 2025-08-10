Calciomercato, l’alternativa a Juanlu: nuovo terzino dalla Spagna

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per un intreccio in casa Napoli. Spunta la nuova occasione dalla Spagna: ecco l’alternativa a Juanlu

Saranno ore intense per allestire una rosa competitiva per Antonio Conte. Sono arrivati i primi risultati positivi in amichevole per Lukaku e compagni: decisivo anche De Bruyne con una doppietta. Ora si penserà a completare la rosa già altamente competitiva: spunta l’occasione dalla Spagna per un nuovo terzino.

Saranno ore intense in Serie A per nuovi innesti di caratura internazionale. Spunta una nuova occasione dalla Spagna per rinforzare le corsie esterne. Dal Girona arriverà nelle prossime ore il terzino Gutierrez pronto a vestire la maglia del Napoli per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Un nuovo intreccio dalla Spagna per rinforzare le corsie esterne: non c’è solo Juanlu nel mirino del presidente De Laurentiis, ecco la nuova occasione a sorpresa. Conte non vuole cali di concentrazione già ad inizio campionato per scrivere altre pagine bianche dopo il trionfo dello Scudetto: scopriamo i nuovi dettagli in casa partenopea per il nuovo colpo di mercato.

Calciomercato, nuovo intreccio per Conte: la svolta per il terzino

Il ds Manna è molto attento ad ogni occasione di mercato proveniente dalla Spagna. Spunta il nuovo intreccio come alternativa a Juanlu: un momento decisivo per chiudere subito per il nuovo affare.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il Napoli continua ad essere scatenato sul fronte calciomercato. Miguel Gutierrez è ad un passo dagli azzurri: nei prossimi giorni sbarcherà subito in Italia per mettersi a disposizione di Antonio Conte. Come alternativa al terzino destro del Siviglia, Juanlu Sanchez, ci sarebbe anche l’altro giocatore del Girona Arnau Martinez, accostato anche alle big italiane.

Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese: dopo l’addio immediato di Raspadori ad un passo dall’Atletico Madrid, è pronto a regalare nuovi colpi ad effetto all’allenatore del Napoli. Saranno ore intense per arrivare alla fumata bianca tanto attesa: spunta l’intreccio a sorpresa in vista della prossima stagione.

Un momento decisivo per chiudere subito per il nuovo innesto per il ruolo di terzino destro: il Napoli monitora attentamente ogni occasione di mercato in vista del futuro. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni in attesa dell’arrivo di Miguel Gutierrez: gli azzurri sognano così di arrivare fino in fondo anche in Champions.