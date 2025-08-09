Atalanta
Juventus, occasione Nico Gonzalez: nuova big in Serie A

Foto dell'autore

Nico Gonzalez è ancora una volta ai box per infortunio. La Juventus potrebbe dire subito addio all’argentino: spunta la suggestione in Italia

Novità importanti in vista della prossima stagione per quanto riguarda il futuro di Nico Gonzalez. L’esterno offensivo argentino vorrebbe ritrovare maggiore stabilità dal punto di vista fisico. Ora è pronto per sognare in grande con l’addio immediato alla Juventus: spunta la nuova destinazione a sorpresa in ottica futura.

Nico Gonzalez in azione
Juventus, occasione Nico Gonzalez: nuova big in Serie A – Lapresse – calciomercato.it

 

L’ultima stagione in maglia bianconera è stata completamente da dimenticare. Nico Gonzalez è pronto per vivere subito una nuova avventura in Serie A dicendo addio alla Juventus. Ancora un infortunio rimediato poche ore fa che gli farà saltare la prossima sfida di pre-campionato della squadra guidata da Tudor. L’attaccante argentino vorrebbe così ritrovare maggiore fiducia voltando definitivamente pagina: spunta così la nuova occasione in Serie A. Novità interessanti per arrivare così alla decisione definitiva sul suo futuro: ormai ci siamo per conoscere la sua prossima squadra a sorpresa.

Juventus, nuovo assalto per Nico: l’occasione in Serie A

La dirigenza bianconera è al lavoro per ambire a grandi palcoscenici, ma nel frattempo dovrà fare i conti con la possibile cessione di Nico Gonzalez.

Nico in azione
Calciomercato, sprint per Nico: l’occasione in Serie A – Lapresse – calciomercato.it

 

Come svelato da SportMediaset, Nico Gonzalez è pronto a cambiare aria. L’ennesimo infortunio gli farà saltare la prossima sfida dei bianconeri: ecco la nuova occasione in Serie A in vista della prossima stagione. Un’alternativa importante anche per Soule alla Roma: spunta così la suggestione dell’attaccante argentino. Alle spalle dell’unica punta nel 3-4-2-1 Nico potrebbe fare la differenza in una piazza esigente come quella capitolina.

Una nuova mossa strategica per continuare a sognare in grande. Nico Gonzalez non vede l’ora di ambire a grandi palcoscenici: la squadra giallorossa cercherà di rinforzare ancora il reparto offensivo di Gasperini. Un intreccio a sorpresa sul fronte calciomercato con l’ennesimo affare dalla Juventus. I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere subito per nuovi affari decisivi: una voglia immensa per puntare in alto.

Tutto può cambiare a sorpresa nelle prossime ore con la sua decisione che sarà importante per il suo futuro. Nico Gonzalez cercherà di superare ancora l’ennesimo infortunio: una scelta a sorpresa in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino è pronto ad essere protagonista ancora in Serie A: una nuova mossa decisiva per il futuro con la Roma che vorrebbe chiudere per nuovi affari in attacco.

