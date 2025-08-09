Inter, accordo vicino e bye bye Bisseck: accelerata dopo l’affare da 63 milioni

Il difensore tedesco è approdato in nerazzurro nell’estate di due anni fa per soli 7 milioni. Il suo contratto scade a giugno 2029: clausola da 120 milioni

Chivu apprezza molto Bisseck e non vuole perderlo, ma l’ombra della Premier continua ad aleggiare. Per il difensore tedesco si è mosso in maniera concreta il Crystal Palace: l’offerta da 32 milioni di euro sarebbe stata respinta. No anche da parte del tedesco.

Bisseck, via dall’Inter solo per un’altra big

Bisseck vuole restare in nerazzurro a meno di una proposta da una big di Germania, facile pensare al Bayern Monaco, o dalla stessa Premier. Ecco perché non lo avrebbe scaldato pure l’interesse del Bournemouth. Gli inglesi stanno rivoluzionando la difesa, specie il reparto centrali: già andato Hujisen, destinazione Real Madrid, mentre è in procinto di partire per il PSG l’ucraino Zabarnyi.

Zabarnyi al Psg per 65 milioni: accordo vicino per l’erede

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Zabarnyi si trasferirà a Parigi per 65 milioni di euro bonus compresi. Il Bournemouth ha accettato l’offerta del Paris Saint-Germain e realizzerà l’ennesima maxi plusvalenza: lo ha venduto al triplo rispetto a quanto lo ha pagato (22 milioni) nel gennaio di un anno e mezzo fa.

Impossibile Bisseck, così il Bournemouth ha virato su altri profili. Alla fine la scelta è ricaduta su Diakite del Lille. Come riporta ‘Sky Sport’, l’affare è già vicino alla conclusione per circa 35 milioni di euro. Il classe 2001 è stato accostato/offerto anche a società di Serie A, Inter inclusa.

L’Inter preferirebbe cedere Pavard

Marotta e Ausilio non vogliono privarsi di Bisseck, a meno di una proposta da una quarantina di milioni. Potessero scegliere, cederebbero Benjamin Pavard reduce da una stagione deludente anche per problemi fisici. Ma Il francese, che ha cinque anni in più dell’ex Aarhus oltre che uno stipendio tre volte superiore, non ha grande mercato.

L’Inter ha individuato da tempo l’eventuale sostituto di uno tra Bisseck e Pavard: come vi stiamo raccontando qui su Calciomercato.it, si tratta di Koni De Winter del Genoa. Il belga è il prescelto per il ruolo di braccetto di destra, mentre per quanto riguarda il centrale la priorità resta Leoni del Parma. Per il diciottenne, a proposito di Premier, il Liverpool starebbe alzando il pressing.