Calciomercato, nuovo affare per l’Inter: Leoni l’ago della bilancia

Leoni è pronto a dire addio al Parma, ma spunta la nuova occasione in Serie A. Un intreccio di calciomercato suggestivo: c’entra anche l’Inter

Saranno ore intense per puntare in alto: l’Inter è pronta ad annunciare un nuovo rinforzo per la squadra nerazzurra. Chivu non vede l’ora di accogliere in rosa altri innesti di qualità per iniziare ufficialmente la nuova stagione nel migliore dei modi.

Saranno ore intense in casa Inter per regalare nuovi innesti di qualità a Cristian Chivu. L’allenatore nerazzurro continua a lavorare senza sosta cercando di raccogliere subito i frutti della nuova guida tecnica. Saranno ore intense per essere protagonista ancora sul fronte calciomercato per una nuova soluzione immediata in difesa. Leoni è pronto a cambiare aria definitivamente dicendo addio al Parma: spunta la nuova occasione in casa nerazzurra.

Calciomercato Inter, nuova occasione in casa nerazzurra: Leoni decisivo

Una nuova idea suggestiva in vista della prossima stagione per rinforzare la retroguardia di Chivu. Spunta un nuovo intreccio con il giovane difensore del Parma Giovanni Leoni: la nuova idea in Serie A per accontentare l’allenatore nerazzurro.

Come svelato da Sky Sport, De Winter è pronto a diventare ufficialmente il nuovo difensore dell’Inter. Il laterale del Genoa è il prescelto dal presidente Marotta superando così la concorrenza di Giovanni Leoni, pronto a diventare il sostituto di Thiaw al Milan. Un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato in vista della prossima stagione: Chivu non vede l’ora di abbracciare nuovi calciatori per incrementare il tasso tecnico della formazione nerazzurra.

Il giovane difensore del Parma, Giovanni Leoni, è stato accostato a lungo all’Inter: nelle prossime ore potrebbe esserci il sorpasso da parte del Milan dopo l’immediata cessione di Thiaw. De Winter è pronto a trasferirsi a Milano per iniziare subito la sua nuova avventura: la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il belga può essere utilizzato sia come difensore centrale in una retroguardia a tre che come laterale a cinque. Nella sua carriera è stato schierato in varie posizioni: Chivu sarebbe già entusiasta del nuovo acquisto pronto a vestire la maglia nerazzurra. Una voglia immensa per iniziare una nuova avventura con la sua nuova squadra: l’Inter dovrà sferrare l’assalto definitivo entro Ferragosto per prepararsi al meglio alla prima di campionato. De Winter è pronto a diventare il prossimo acquisto del presidente Marotta.