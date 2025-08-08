Milan, offerta da capogiro: subito 100 milioni per Leao

Offerta monstre per Leao, ecco la possibile proposta che potrebbe stravolgere il mercato del Milan. Tutti i dettagli

Finalmente Jashari. Il Milan ha annunciato ufficialmente l’arrivo del centrocampista belga dal Club Brugge. Un affare da circa 37-38 milioni di euro, con base fissa pari a 34 milioni più bonus.

La telenovela è finalmente conclusa per i rossoneri, mentre nelle ultime ore sono arrivati nuovi rumors ed indiscrezioni su Rafa Leao. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, il Manchester City starebbe valutando l’assalto all’esterno portoghese. Il gioiello del Milan, stando al portale, è ora diventato una priorità di Pep Guardiola, che vuole aggiungere corsa ed esplosività al suo reparto d’attacco.

La dirigenza dei Citizens sarebbe così disposta a muoversi concretamente per Leao: gli inglesi potrebbero mettere sul tavolo quasi 100 milioni di euro per convincere il Milan a cedere il suo giocatore più prezioso.

Calciomercato Milan, Manchester City su Leao: le cifre

La posizione del club rossonero è chiara: il Milan vuole trattenere Leao, che sarà al centro del nuovo progetto di Allegri, ma anche lui non sarebbe incedibile di fronte ad un’offerta considerata irrinunciabile.

Intorno ai 100 milioni di euro, dunque, il Milan si siederebbe al tavolo delle trattative con il Manchester City. Stando al portale spagnolo, la nuova dirigenza rossonera si starebbe già muovendo per gli eventuali sostituti di Leao. Si attendono però ulteriori conferme: per il momento Leao è saldissimo al Milan.