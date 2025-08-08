Atalanta
Milan, altro innesto dal Chelsea: lo scambio regala il centrale

Foto dell'autore

Il Milan non si vuole fermare in sede di calciomercato ed in tal senso arriva una nuova ghiotta occasione che arriva direttamente dal Chelsea. In tal senso, la svolta per il centrale si può raggiungere grazie a questo scambio. Andiamo a vedere le ultime.

Per i rossoneri sono giorni in sede di calciomercato molto importanti, dal momento che dopo una lunga, lunghissima trattativa si è conclusa l’operazione che ha portato a disposizione di Massimiliano Allegri il profilo di Ardon Jashari. In più, come se non bastasse, si sta lavorando per provare ad arrivare alla stretta finale per il terzino destro. Ed il nome più caldo da questo punto di vista è quello di Athekame, per il quale la differenza con lo Young Boys sembra minima o comunque superabile per risolvere una nuova lacuna di questa rosa.

Badiashile e compagni
Milan, nuovo innesto per Allegri grazie allo scambio con il Chelsea: le ultime (Calciomercato.it) – foto da Lapresse

In tal senso, però, Igli Tare non ha nessuna intenzione di fermarsi ed anzi sta continuando a cercare alcuni profili che possano fare al caso di Massimiliano Allegri. Da questo punto di vista, arriva una notizia che lascia tutti di stucco. Dal momento che il Milan può condurre una nuova operazione per il Chelsea e stavolta la chiave per accontentare tutte le parti in causa può essere rappresentata dallo scambio. In tal senso, si tratta di una pista molto interessante da questo punto di vista.

Milan, scambio con il Chelsea per il difensore centrale: le ultime notizie

Al netto dell’offerta da 100 milioni di euro del Manchester City per Rafa Leao, la volontà del Milan è quello di tenerlo senza se e senza ma. In tal senso, però, un altro rossonero potrebbe salutare, stavolta nell’ambito di uno scambio. Ed a parlarne è SpazioMilan, che avanza una ipotesi di mercato che può essere molto interessante. A quanto pare, infatti, il Milan può chiudere uno scambio con il Chelsea che porterebbe Badiashile alla corte di Massimiliano Allegri. Un centrale di grande valore e che può fare grandi cose in Serie A.

Badiashile in azione
Milan, scambio con il Chelsea per il difensore centrale: le ultime notizie (Calciomercato.it) – foto da Lapresse

Solo due anni fa il Chelsea ha speso 38 milioni di euro per acquistarlo dal Monaco, ma ora è totalmente fuori dal progetto. E l’infortunio di Colwill spinge i Blues a valutare uno scambio con il Milan chiedendo, in cambio proprio di Badiashile, il ritorno di una vecchia conoscenza di Stamford Bridge. Si tratta di Fikayo Tomori, che invece è da quattro anni, seppur con alterne fortune, un autentico pilastro dei rossoneri. Al momento si tratta di una ipotesi di mercato che, però, va seguita ed analizzata nei suoi sviluppi nei prossimi giorni.

