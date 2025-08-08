Atalanta
Juventus, l’affare semina il caos: “Meno algoritmi e più buonsenso”

Il mercato bianconero ritorna a prendersi in maniera importanti le luci della ribalta: la presa di posizione è fulminea

Definire complicato il mercato della Juventus sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Frenate da tantissimi nodi, le mosse in entrata della ‘Vecchia Signora’ stanno tardando a dare i loro frutti. Il punto focale della questione, neanche a dirlo, riguarda il mancato via libera a quelle cessioni che libererebbero spazi di manovra interessanti per Comolli.

Juventus, l'affare semina il caos: "Meno algoritmi e più buonsenso"

Nonostante il doppio addio di Mbangula e Weah, infatti, le questioni più scottanti continuano a tenere banco. Dal futuro di Vlahovic, per il quale il Milan non sta mollando la presa pur continuando a ragionare anche su altre piste, a quello di Douglas Luiz. Per il centrocampista brasiliano è atteso una mossa concreta del Nottingham Forest che, ribadiamolo, non ha ancora trovato un principio di accordo.

Il tutto senza trascurare la situazione legata a Nico Gonzalez, a proposito del quale non ci sono significativi aggiornamenti. Il che chiaramente obbliga tutta l’area tecnica bianconera a muoversi con i piedi di piombo alla voce acquisti: soprattutto per questo, sebbene vive, alle trattative per Sancho e Kolo Muani la Juve non ha potuto imprimere l’accelerata decisiva.

Juventus, mercato ‘sentenziato’: ecco le trattative nel mirino

Rispetto alle altre big di Serie A (Napoli in primis, ma senza trascurare né l’Inter né il Milan), ‘Madama’ è alle prese con molti più nodi da sciogliere mentre il tempo comincia a stringere. Proprio il riferimento agli Azzurri permette di tirare in ballo un’altra trattativa che sta agitando e non poco l’opinione pubblica in casa Juve: quella riguardante Fabio Miretti che, suo malgrado, continua a far parlare di sé. Il sostanziale immobilismo del mercato bianconero e il dilemma riguardante la possibile cessione del centrocampista sono alcuni dei temi che stanno spopolando sui social. Ecco una rapida carrellata:

Che si possano creare i presupposti per un importante cambio di passo nelle prossime settimane? Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che il gap rispetto ad Inter e Napoli non sembra essere stato colmato, anzi.

