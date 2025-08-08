Juventus, l’affare semina il caos: “Meno algoritmi e più buonsenso”

Il mercato bianconero ritorna a prendersi in maniera importanti le luci della ribalta: la presa di posizione è fulminea

Definire complicato il mercato della Juventus sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Frenate da tantissimi nodi, le mosse in entrata della ‘Vecchia Signora’ stanno tardando a dare i loro frutti. Il punto focale della questione, neanche a dirlo, riguarda il mancato via libera a quelle cessioni che libererebbero spazi di manovra interessanti per Comolli.

Nonostante il doppio addio di Mbangula e Weah, infatti, le questioni più scottanti continuano a tenere banco. Dal futuro di Vlahovic, per il quale il Milan non sta mollando la presa pur continuando a ragionare anche su altre piste, a quello di Douglas Luiz. Per il centrocampista brasiliano è atteso una mossa concreta del Nottingham Forest che, ribadiamolo, non ha ancora trovato un principio di accordo.

Il tutto senza trascurare la situazione legata a Nico Gonzalez, a proposito del quale non ci sono significativi aggiornamenti. Il che chiaramente obbliga tutta l’area tecnica bianconera a muoversi con i piedi di piombo alla voce acquisti: soprattutto per questo, sebbene vive, alle trattative per Sancho e Kolo Muani la Juve non ha potuto imprimere l’accelerata decisiva.

Juventus, mercato ‘sentenziato’: ecco le trattative nel mirino

Rispetto alle altre big di Serie A (Napoli in primis, ma senza trascurare né l’Inter né il Milan), ‘Madama’ è alle prese con molti più nodi da sciogliere mentre il tempo comincia a stringere. Proprio il riferimento agli Azzurri permette di tirare in ballo un’altra trattativa che sta agitando e non poco l’opinione pubblica in casa Juve: quella riguardante Fabio Miretti che, suo malgrado, continua a far parlare di sé. Il sostanziale immobilismo del mercato bianconero e il dilemma riguardante la possibile cessione del centrocampista sono alcuni dei temi che stanno spopolando sui social. Ecco una rapida carrellata:

Pensare che #Miretti vada al Napoli e che alla #Juventus resti una crosta come #Kelly (che non ha domicilio nemmeno in serie B) fa rivoltare le budella. Meno algoritmi più buonsenso e più #Chiellini — Vittorio Oreggia (@vitoreggia62) August 5, 2025

Non postate nulla, state facendo ridere. Vergognatevi, arriva comolli e serve il calciomercato più schifoso di tutti i tempi. Rispetto per questi colori. — Antonio Gianni (@AntonioGianni_) August 7, 2025

io sono consapevole che le macerie lasciate dal pezzente giuntoli ci condizionano sto mercato, non me la prendo con questa nuova dirigenza che ne subisce le conseguenze ma cazzo comolli escici due nomi sconosciuti della ligue che già quelli mi farebbero vivere nell’illusione — ę (@missgucyles) August 7, 2025

Linea Comolli: se finiscono i nomi di Giuntoli da scopiazzare non conosco calciatori. — Michele (@Michele753969) August 7, 2025

Colpa di Tudor se Comolli sta facendo un mercato scandaloso — JohnPaul88 (@john92687) August 7, 2025

7 agosto, mancano:

Centrocampista,

Rinnovo kolo,

Esterno destro

E difensore centrale mancino.

Bisogna cedere? Ok, FARLO.

Muoversi Comolli datti una cazzo di svegliata!#Juve #comolli #tudor #weah — La Vieille Dame (@BuffoneJonio) August 7, 2025

Che si possano creare i presupposti per un importante cambio di passo nelle prossime settimane? Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che il gap rispetto ad Inter e Napoli non sembra essere stato colmato, anzi.