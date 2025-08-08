Juve, ogni anno la stessa storia: obiettivo 100 milioni

La dirigenza della Juventus è alle prese con le cessioni: tutti gli aggiornamenti e le cifre su esuberi e non solo

Come anticipato su Calciomercato.it, la Juventus ha raggiunto l’accordo per la cessione di Timothy Weah. L’esterno americano ha lasciato il ritiro in Germania per iniziare la sua nuova avventura nel Marsiglia di Roberto De Zerbi.

L’operazione si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro complessivi e permette così alla dirigenza della Juve di sbloccare un’altra importante uscita sul mercato. Il prossimo a salutare i bianconeri potrebbe essere Fabio Miretti. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il centrocampista sarebbe più vicino al Napoli: le parti sono al lavoro per concludere l’affare entro i prossimi giorni, portando nelle casse bianconere altri 14-15 milioni di euro.

L’attuale rosa a disposizione di Igor Tudor, però, è ancora piena di esuberi e di calciatori in bilico. Spiccano i nomi di Djalo, Arthur, Kostic, Milik e Facundo Gonzalez, per poi passare ai big in uscita: da Douglas Luiz e Nico Gonzalez a Dusan Vlahovic. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, è ancora tutto fermo per quanto riguarda la possibile cessione del serbo. Il grande obiettivo di agosto per Comolli e la dirigenza bianconera sarà anche quello di monetizzare al massimo da tutte queste situazioni in uscita.

Calciomercato Juve, da Douglas Luiz a Vlahovic: tutte le cifre

La Juventus dovrà valutare anche le situazioni dei vari Rugani e Kelly, anche loro in bilico, ed ha frenato sul rinnovo di Weston McKennie. Si ascolteranno eventuali offerte anche per il centrocampista americano, che potrebbe aggiungersi così alla lista dei partenti.

Nel frattempo, però, la società bianconera ha fretta su Vlahovic e tutti gli altri casi spinosi del momento. Dalla cessione del serbo la Juve punta a ricavare almeno 20-25 milioni di euro; Douglas Luiz pesa a bilancio quasi 40 milioni, Nico Gonzalez circa 27-28. L’obiettivo, considerando le cessioni già concluse, è quota 100 milioni di euro. Un’impresa tutt’altro che semplice per Comolli ed il suo staff.