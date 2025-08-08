Hjulmand subito alla Juve, scelto lo ‘scambio’ due per uno

Il danese esploso a Lecce è l’obiettivo numero uno dei bianconeri per la mediana

La Juve non molla la presa su Hjulmand, il grande obiettivo per il centrocampo. L’ostacolo maggiore, che poi è anche l’unico è il presidente dello Sporting CP: Frederico Varandas vuole almeno 55/60 milioni di euro, a fronte di una clausola da 80.

Hjulmand è il simbolo, oltre che il capitano dello Sporting

Il danese esploso in Italia, al Lecce, è il giocatore simbolo dei biancoverdi freschi di addio a Gyokeres. Inoltre è il capitano della squadra, altro fattore che complica l’operazione di Comolli e soci.

Stravinto il sondaggio di Calciomercato.it

Il nome di Hjulmand riscuote successo sui social e tra i tifosi: molti juventini lo considerano il giocatore ideale per far compiere il salto di qualità alla mediana di Tudor. Non a caso è lui che ha vinto, anzi stravinto il sondaggio X di Calciomercato.it.

📊La #Juve cambia a centrocampo: Douglas Luiz e Miretti potrebbero partire, chi prendereste per rinforzare la linea mediana di Tudor? — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 7, 2025

Hjulmand ha già conquistato il mondo Juve

Hjulmand ha preso tantissimi voti, il 47,1%. Più del doppio di Andrey Santos, talento brasiliano rientrato al Chelsea dopo il prestito alla squadra satellite dei londinesi, lo Strasburgo. È stato accostato ai bianconeri, ma il Chelsea lo venderebbe solo a titolo definitivo e per 45/50 milioni.

Hjulmand ha strapazzato pure Frattesi (20%), per non dire di O’Riley che ha chiuso ultimo col restante 11%. Insomma, il classe ’99 di Kastrup convince pressoché a pieno il mondo bianconero.

Praticamente è stato un sondaggio a senso unico. “Douglas Luiz e Miretti potrebbero partire, chi prendereste per rinforzare la linea mediana di Tudor?”, avevamo chiesto ai nostri followers. In particolare a quelli juventini. E la risposta è stata netta: Morten Hjulmand.