Rifiuto insensato alla Juve: preferisce un club che non fa la Champions

Rinuncia anche alla Champions League per dire no alla Juventus: l’indiscrezione sul big che ha spiazzato i tifosi

La Juventus ha concluso ufficialmente un’altra operazione in uscita. Timothy Weah è un nuovo calciatore del Marsiglia, con i bianconeri che incasseranno oltre 15 milioni di euro dalla sua cessione.

Il trasferimento di Weah permette alla società bianconera di incassare ulteriore liquidità per tentare l’assalto decisivo a Kolo Muani. Come noto, infatti, una delle priorità della Juve è la permanenza dell’attaccante francese dopo quella di Francisco Conceicao. Ma non solo. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, un altro nome monitorato è quello di Jadon Sancho.

L’esterno inglese rimane un’importante occasione di mercato dal Chelsea, così come Raheem Sterling. Secondo quanto riferito da ‘talkSPORT’, però, l’ex Manchester City non sarebbe intenzionato a lasciare la Premier League per i bianconeri.

Calciomercato Juve, Sterling vuole rimanere in Premier League

Come riportato dal portale inglese, oltre al West Ham, anche Fulham e Crystal Palace sono tra le squadre di Premier interessate all’ex Nazionale inglese, così come la Juventus. Tuttavia, la preferenza di Sterling sarebbe quella di rimanere a Londra, nonostante l’interesse dei bianconeri.

Sterling sarebbe così intenzionato a rinunciare anche alla Champions League e ad una big del calibro della Juventus pur di rimanere in Premier ed a Londra. Dal West Ham a Fulham e Crystal Palace, le possibili destinazioni non mancano. La Juve, invece, rimane sempre più sullo sfondo anche per volontà del calciatore.