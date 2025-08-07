Milan, nuovo affare dalla Lazio: l’intreccio con Thiaw

Nuovo intreccio tra Milan e Lazio per una nuova occasione da cogliere al volo. Tutto dipenderà dalla cessione di Thiaw: la svolta per l’affare

Una nuova occasione in casa Lazio per rinforzare la rosa del Milan in vista della prossima stagione. Saranno ore calde per prendere la miglior decisione possibile: ecco l’ultim’ora a sorpresa per l’intreccio decisivo con i biancocelesti.

La dirigenza rossonera continua a monitorare nuovi profili interessanti in vista della prossima stagione. Spunta un nuovo intreccio da urlo per rinforzare così la rosa a disposizione di Max Allegri: ecco la nuova occasione in casa Milan. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: l’obiettivo è quello di tornare subito in Champions League dando filo da torcere alle big italiane in ottica Scudetto.

Sarà una stagione entusiasmante per i rossoneri che vogliono voltare definitivamente pagina dopo l’ultima stagione ricca di colpi di scena in negativo. Il Milan si affiderà all’esperienza di Max Allegri che ha sempre dimostrato di portare a casa risultati importanti in carriera: una soluzione immediata, che intreccio con la Lazio.

Calciomercato Milan, nuovo intreccio con la Lazio: contatti in corso

Un nuovo intreccio a sorpresa per incrementare il tasso tecnico della squadra rossonera. La volontà del ds Tare farà la differenza: il direttore sportivo del Milan conosce molto bene l’ambiente biancoceleste, ma ora è pronto a sferrare l’assalto decisivo.

Come svelato dall’edizione de La Gazzetta, il futuro di Thiaw è sempre in bilico. Se il centrale tedesco dovesse salutare i rossoneri, il ds Tare opterà subito per l’ingaggio di un nuovo centrale. In pole ci sono sempre Comuzzo e Leoni, ma occhio alla pista che porta al difensore spagnolo della Lazio Mario Gila.

Nelle scorse settimane il centrale di Sarri è stato accostato anche al Real Madrid per un suggestivo ritorno a casa. Cresciuto nel settore giovanile dei blancos, ha fatto numerosi passi da giganti in vista della prossima stagione. Saranno ore intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare.

Difficilmente Lotito lo farà partire visto il blocco del mercato in casa Lazio: nei prossimi giorni si conosceranno le prossime mosse in vista della prossima stagione. Una nuova soluzione per ambire a grandi palcoscenici: Tare ha le idee chiare per vivere intensamente gli ultimi giorni di mercato a fine agosto: l’intreccio decisivo tra Milan e Lazio.