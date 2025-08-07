L’ultimo intreccio Inter-Juventus-Napoli: “Frattesi per Miretti”

L’intreccio di mercato con il centrocampista in forza all’Inter, mentre il canterano bianconero è seguito sempre da vicino dal Napoli

La Juventus è sempre alle prese con le cessioni, fondamentali per il Dg Comolli per operare successivamente in entrata e accontentare sul mercato Igor Tudor.

La Juve per il momento è incompleta e gli arrivi di Jonathan David e Joao Mario non bastano all’allenatore croato per una squadra di vertice e in grado di poter lottare per lo scudetto nella prossima stagione. La ‘Vecchia Signora’ dopo Alberto Costa e Mbangula è riuscita a piazzare anche Weah, dopo aver chiuso la trattativa con il Marsiglia per il figlio d’arte.

Lo statunitense porterà in cassa circa 19 milioni di euro, ma non sarà l’ultimo considerando che restano ancora diversi giocatori in uscita dalla Continassa. Tra questi ovviamente spiccano Douglas Luiz e Vlahovic, esuberi di lusso e ormai fiori da tempo dai piani della dirigenza bianconera.

Inter, la Juve non perde di vista Frattesi: “Sarebbe un upgrade rispetto a Miretti”

Il centravanti serbo è corteggiato specialmente dal Milan, mentre il brasiliano potrebbe far ritorno in Premier League dove c’è il pressing del Nottingham Forest.

La Juventus punta così a rimpinguare il tesoretto e rinforzare la rosa a disposizione di Tudor, valutando inoltre un’eventuale cessione a titolo definitivo di Fabio Miretti, di ritorno a Torino dopo il prestito positivo al Genoa.

La ‘Vecchia Signora’ stavolta potrebbe incassare dalla partenza del canterano, seguito da vicino dal Napoli. Ancora con i campioni d’Italia non c’è l’accordo sulla valutazione del cartellino, con i bianconeri che hanno fissato ad almeno 20 milioni il prezzo del giovane centrocampista. In caso d’addio del classe 2003 alla Juve, Graziano Carugo Campi busserebbe direttamente alla porta dell’Inter: “Frattesi sarebbe un upgrade rispetto a Miretti. Se non si rompe o si sente male quando esulta per un gol“, ha postato su ‘X’ il giornalista che segue da vicino le vicende della squadra bianconera.

La ‘Vecchia Signora’ in diverse occasioni si è interessata a Frattesi, ma difficilmente in questa finestra del mercato ci sarà spazio per un possibile ‘tradimento’ da parte dell’ex Sassuolo. La volontà dell’Inter è chiara, con il nuovo tecnico Chivu che ha posto il veto alla cessione del centrocampista della Nazionale. I nerazzurri lavorano inoltre per il rinnovo di Frattesi, che è destinato così a restare a Milano a meno che non arrivi in Viale della Liberazione un’offerta davvero irrinunciabile per il giocatore.