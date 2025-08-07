Juve: blitz di Comolli, lo prende per 50 mln

I bianconeri potrebbero andare a prendere un giocatore in Ligue 1. Una operazione di prospettiva e destinata a chiudersi per una cifra inferiore rispetto a qualche mese fa

La Juventus continua a valutare con attenzione le occasioni provenienti dal calcio francese. La presenza di Comolli e Modesto dà un vantaggio molto importante ai bianconeri e per questo motivo un tentativo per uno dei talenti presenti sul panorama transalpino è da tenere in considerazione. Non una operazione facile visto anche il prezzo, ma parliamo di uno dei giocatori più seguiti dalle big europee e un tentativo lo si potrebbe fare.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, il prezzo del giocatore si è abbassato rispetto a qualche mese fa e rappresenta una soluzione di calciomercato da tenere in considerazione per la Juventus. Per il momento la valutazione si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Il PSG sembra essere pronta ad affondare il colpo e non possiamo escludere un sondaggio da parte dei bianconeri.

Calciomercato Juventus: il Monaco concede lo sconto, Comolli ci prova?

La Juventus in questo momento ha altre priorità e quindi l’operazione non è in cima alla lista di Comolli. Ma la partenza di Nico Gonzalez potrebbe portare i bianconeri a chiudere un affare nel reparto offensivo. Si è parlato tanto della possibilità di puntare su un profilo di prospettiva e c’è un nome che nel corso delle prossime settimane è destinato a scalare posizioni nei desideri della Vecchia Signora soprattutto se dovesse essere confermata la notizia dello sconto.

Il Monaco, vista la necessità di vendere, sembra aver abbassato le pretese su Akliouche. Il classe 2003 è uno dei giocatori più talentuosi presenti sul panorama europeo e la valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. La Juventus un pensierino lo potrebbe fare considerata la necessità di andare a prendere un calciatore in quel ruolo vista la partenza di Nico Gonzalez, che non rientra nei piani di Tudor.

Akliouche rappresenta un calciatore di talento. La Juventus in questo momento ha altre priorità e non pensa assolutamente a chiudere una operazione con il Monaco. Ma con il passare delle prossime settimane il club bianconero potrebbe fare un tentativo soprattutto se ci dovesse essere la partenza di Nico Gonzalez.

Mercato Juventus: Akliouche rappresenta una possibilità

In questo momento Akliouche rappresenta una possibilità per la Juventus soprattutto in caso di addio di Nico Gonzalez. Si tratta di una pista da tenere in considerazione in questo calciomercato soprattutto se il Monaco dovesse decidere di abbassare la richiesta intorno ai 50 milioni di euro.

Vedremo, quindi, come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane. Akliouche è pronto a fare il salto di qualità in una big visto che il Monaco non pensa di trattenerlo. E resta la possibilità di andare a vestire la maglia della Juventus visto che Comolli lo conosce molto bene.