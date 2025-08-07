Atalanta
Calciomercato, Chiesa arriva in prestito: c’è la data per l’affare

Il futuro di Federico Chiesa resta incerto in vista della prossima stagione. Ecco la nuova decisione sull’attaccante italiano che può arrivare in prestito

Una voglia immensa per tornare a brillare di luce propria. Chiesa è pronto a tornare protagonista in Serie A dopo l’exploit con la maglia della Fiorentina e gli anni di successo con la Juventus. Al Liverpool non ha trovato un ambiente che gli ha permesso di esprimersi: ecco la soluzione in prestito in Italia, scopriamo gli ultimi dettagli.

Calciomercato, svolta per Chiesa: c’è la data per l’affare – Lapresse – calciomercato.it

 

Saranno giorni caldi per conoscere il futuro di Federico Chiesa. L’esterno offensivo del Liverpool non vede l’ora di tornare a brillare con continuità dopo l’avventura deludente in Premier League. Non rientra nei piani di Arne Slot: è stato accostato alle big italiane, ma ora è arrivata la svolta decisiva per il nuvoo affare. Spunta la nuova data per rivederlo in Serie A: ecco quando tornerà a giocare in Italia.

Calciomercato, futuro Chiesa in Serie A: si sblocca tutto

Calciomercato, nuovo affare targato Chiesa: arriva in Serie A – Lapresse – calciomercato.it

 

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Federico Chiesa resta nel mirino del Napoli soprattutto in caso di addio di Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro è pronto a cambiare aria volando in Spagna da Simeone: proseguono i fitti contatti con l’Atletico Madrid che ha intenzione di puntare tutto su di lui. Conte avrebbe già dato l’ok per la sua cessione: Chiesa potrebbe arrivare proprio negli ultimi giorni di agosto per un affare a sorpresa.

Saranno giorni intensi per arrivare così alla chiusura definitiva del nuovo colpo in Serie A. Chiesa è voglioso di nuove avventure in Serie A per ritrovare subito il sorriso. Il Napoli proverà così a rinforzare il reparto offensivo con l’assalto definitivo negli ultimi giorni di calciomercato. Conte lo apprezza da sempre ed è pronto ad accoglierlo in rosa: la situazione non è così facile per sbloccare subito l’affare. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per sbloccare definitivamente l’affare per l’esterno offensivo italiano: ha tanta voglia di conquistare anche la Nazionale italiana.

Il Ct Gennaro Gattuso gli ha consigliato di tornare subito a casa per esprimersi al meglio delle sue potenzialità. Ormai ci siamo per arrivare alla decisione definitiva: manca l’ultimo passaggio per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata. Chiesa non vede l’ora di vestire la maglia azzurra per rinforzare ancor di più l’attacco di Conte.

