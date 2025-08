Chiesa di nuovo bianconero: il maxi scambio è clamoroso

Clamoroso colpo di scena nel futuro dell’attaccante del Liverpool: il rilancio semina il caos, svolta immediata

Tra i calciatori che stanno calamitando le maggiori attenzioni da un punto di vista mediatico in questo frangente della sessione estiva di calciomercato, impossibile non far riferimento a Federico Chiesa. L’esterno offensivo del Liverpool, reduce da una stagione assolutamente incolore in maglia Reds, continua a rappresentare un profilo credibile per i tanti club italiani che hanno lanciato messaggi di un certo all’ipotesi di riportare in Serie A l’ex esterno della Juventus.

Dal canto suo, il figlio d’arte non vuole affrettare i tempi della decisione definitiva sul suo futuro, benché sia consapevole che quella che si aprirà ufficialmente tra poche settimane sarà probabilmente una delle stagioni più importanti per lui. Anche per questo, dopo aver rispedito al mittente i timidi approcci dalla Turchia, Chiesa non ha aperto con convinzione ai sondaggi esplorativi effettuati da non pochi club.

Il Napoli di Antonio Conte, ad esempio, continua a vigilare con molta attenzione vista la grande stima che il tecnico pugliese nutre nei confronti dell’esterno offensivo italiano. Che si possano porre le premesse per una soluzione last minute in prestito? Sebbene sia ancora prematuro sbilanciarsi, si tratta di uno scenario da prendere in considerazione. Il Liverpool, però, sembrerebbe avere altri piani.

Nuova opzione in bianconero per Chiesa: super scambio a sorpresa

Secondo quanto riferito da Sebastien Vidal, infatti, i Reds sarebbero entrati nell’ordine di idee di inserire il cartellino di Chiesa nella trattativa con il Newcastle per Isak. Nei giorni scorsi i Magpies hanno rispedito al mittente una proposta da circa 120 milioni di euro per il loro attaccante; da qui la volontà del Liverpool di alzare l’asticella provando ad abbassare l’esborso cash con l’inserimento di alcuni giocatori che non ricoprono un ruolo centrale nel progetto tecnico di Slot.

In quest’ottica, tra i profili vagliati dal Liverpool ci sarebbero Elliott, Tsimikas, Morton e lo stesso Chiesa: l’idea sarebbe quella di proporre al Newcastle una o due contropartite. Una presa di posizione importante quella dei Reds alla quale, se confermata, i bianconeri saranno chiamati ad un’ulteriore reazione.

A tal proposito, non dimentichiamo che tra i profili vagliati dai Magpies per l’attacco figura ormai da tempo Benjamin Sesko: senza una cessione importante, però, l’affondo decisivo per l’attaccante sloveno è piuttosto complicato. Da qui il clamoroso colpo di coda con il quale il Liverpool sta provando a far saltare il banco: scambio e cash per Isak, con il Newcastle che a quel punto potrebbe chiudere in tempi relativamente brevi l’acquisto di Sesko. Fantamercato o ipotesi concreta? Ai posteri l’ardua sentenza.