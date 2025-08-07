Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Autogol Lookman, non solo taglio allo stipendio: “Squalifica pesante della Figc”

Foto dell'autore

La ‘telenovela’ Lookman continua: cosa rischia il calciatore dopo le assenza agli allenamenti dell’Atalanta

Sono giorni sempre più delicati sul fronte Lookman. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, ora l’Atalanta valuta anche il provvedimento disciplinare ed allo stesso tempo non indietreggia sul prezzo dell’attaccante.

Lookman deluso in campo
Lookman ha già un accordo con l’Inter e diserta gli allenamenti: cosa rischia l’attaccante (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Come ribadito nuovamente dall’amministratore delegato Luca Percassi, sarà il club bergamasco a scegliere modi e tempi di un’eventuale cessione di Lookman. L’Inter, dal canto suo, rimane in attesa dopo il rifiuto della ‘Dea’ all’ultima offerta da 45 milioni di euro (42 fissi e 3 di bonus non facili).

L’Atalanta non è intenzionata a fare sconti: per trattare il trasferimento di Lookman servono 50 milioni di euro garantiti, una cifra non ancora deliberata da Oaktree. Nel frattempo il nigeriano continua a disertare gli allenamenti della squadra di Juric ed avrebbe già lasciato Bergamo. Per il giornalista Graziano Campi non basta il taglio dello stipendio.

Campi su Lookman: “Squalifica pesante per questi casi”

Il giornalista ha scritto su X: “Un giocatore che si rende irreperibile per chiedere la cessione dovrebbe essere soggetto a richiesta risarcimento danni. Non basta tagliare lo stipendio“. Campi ha poi descritto la sua soluzione.

tony d'amico e luca percassi
Percassi e D’Amico, la dirigenza dell’Atalanta alle prese con il caso Lookman (Ansa foto) – calciomercato.it

“La federazione (FIGC, ndr) di riferimento dovrebbe pure intervenire con una squalifica pesante (e relativo taglio dello stipendio)”, ha concluso Campi sui propri canali social. Il giornalista chiede dunque anche la squalifica per questa casistica. Dopo Koopmeiners, un anno dopo è ancora una volta l’Atalanta a fare i conti con un caso così estremo. Staremo a vedere.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie