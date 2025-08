Milan, scambio con la Juve per Vlahovic: “È così al cento per cento”

Le ultime sul possibile passaggio in rossonero del bomber serbo ai margini del progetto di Comolli

Vlahovic al Milan è tutt’altro che fantamercato. È una pista concreta, perché i rossoneri pensano davvero al serbo per rinforzare, o meglio completare il reparto avanzato.

Max Allegri lo conosce bene e, a differenza di quanto si pensava fino a qualche settimana fa, è un suo estimatore. Per il livornese, il classe 2000 di Belgrado sarebbe il tassello giusto per riempire la casella riservata al centravanti, con Gimenez come alternativa ai nastri di partenza.

Al momento è da escludere il passaggio di Vlahovic al Milan a costo zero, ossia dopo la risoluzione del contratto con la Juve.

Anche dal punto di vista dell’immagine, infatti, i bianconeri non possono regalare il proprio numero 9 a una diretta concorrente. Non a caso negli ultimi giorni ha (ri)preso piede la possibilità di uno scambio. Di uno scambio alla pari.

🚨#Juventus – Dusan #Vlahovic è disposto ad andare via (piace sempre al #Milan) ma non ha fretta. Anche perché ha avuto rassicurazioni dal CT della #Serbia che il suo posto in Nazionale non è in pericolo nonostante lo scarso minutaggio @calciomercatoit pic.twitter.com/S811d9hUcU — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) August 5, 2025

Inizialmente è circolato il nome di Bennacer, con annesso cash in favore del club di Exor. Ma l’algerino non rientra assolutamente nei piani della Juve. Poi ha preso consistenza la candidatura di Thiaw, che a inizio mercato ha detto no al Como. Il club dei fratelli Hartono aveva strappato l’ok di Furlani intorno ai 25 milioni.

Thiaw per Vlahovic, questo scambio… Non s’ha da fare. Per Mauro Suma, direttore editoriale di Milan Tv ospite nella diretta di ‘TopCalcio 24’, un do ut des su queste basi “è da escludere al cento per cento”.

Thiaw per Vlahovic, lo scambio Milan-Juve non si fa

Perché Vlahovic-Thiaw non si fa? Perché, come sottolinea Suma, Allegri apprezza molto Thiaw e il Milan cederebbe il tedesco solo dinanzi a una proposta importante. Se non irrinunciabile.

Tra l’altro la partenza dell’ex Schalke 04 costringerebbe Tare e soci a tornare sul mercato per l’acquisto di un centrale. Leoni del Parma è sempre nel mirino, ma ad oggi non è previsto un assalto. Allo stato attuale, inoltre, la Juve è completa dietro nel pacchetto dei centrali. Thiaw non serve, a meno di una cessione.