Milan, nuovo colpo: “Colpani sarebbe perfetto per Allegri”

Per l’allenatore, si profila un nuovo innesto che potrebbe essere ideale per dare una alternativa in più al Diavolo: annuncio che può accendere la trattativa

In una campagna acquisti che sta vedendo l’incrementarsi di rumours, trattative e acquisti, il Milan non vuole restare indietro e prova ad accelerare. Dopo un lungo forcing, i rossoneri hanno finalmente sbloccato l’affare Jashari. Il giocatore svizzero arriva dal Bruges al termine di una trattativa lunga e sfibrante.

Con lui, il centrocampo del Milan può dirsi completo e ora il Diavolo può concentrarsi su altri obiettivi. I rossoneri, come sappiamo, spingono per un attaccante. Il nome caldo è quello di Dusan Vlahovic, che gradirebbe la destinazione. A Milanello, ritroverebbe Massimiliano Allegri dopo i trascorsi alla Juventus. Ma c’è anche un altro profilo che per il tecnico livornese, che sta cercando di far crescere la sua squadra e farla diventare competitiva ad altissimo livello, sarebbe probabilmente ideale.

Milan, consigli per gli acquisti: Campi suggerisce Colpani

Ne parla il giornalista Graziano Campi, che su ‘X’ ha aperto a una ipotesi suggestiva: l’approdo al Milan di Andrea Colpani.

Riprendendo le ultime notizie, che parlano di un possibile, clamoroso ritorno di Galliani in rossonero, Campi scrive: “Chissà se Galliani porta Colpani al Milan. Con Allegri sarebbe perfetto come arma tattica“.

Il giocatore viene da una stagione poco brillante in prestito alla Fiorentina. Il Monza vorrebbe monetizzare dalla sua cessione e valuta il suo cartellino tra i 5 e i 6 milioni di euro. Con una apertura eventuale a una operazione in prestito, ma con debite garanzie sull’obbligo di riscatto. Su Colpani, nelle scorse settimane, ci sono stati dei sondaggi da parte di Cremonese, Torino, Parma e Valencia, ma nessuna di queste ipotesi si è tradotta finora in qualche cosa di concreto.