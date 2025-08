Milan, Goncalo Ramos e non solo: altro rinforzo dal PSG

Il Milan guarda in casa Paris Saint Germain con vivo interesse e dopo il bomber Goncalo Ramos pensa ad un altro esubero di Luis Enrique per completare la rosa di Allegri. Si tratta di un calciatore che può essere perfetto per la Serie A.

E’ tempo di grandi manovre per i rossoneri, dal momento che si stanno cercando i rinforzi definitivi da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri. Fondamentale, da questo punto di vista, aver sbloccato la trattativa per Jashari, che ha posto la parola fine alla costante ricerca di Igli Tare del calciatore che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Reijnders. Non è stato facile, ma alla fine si è trovata la quadra andando incontro a quelle che erano le richieste del Club Brugge per questo talento purissimo.

Ovviamente, però, non ci si può fermare qui ed anzi adesso proseguono le grandi manovre del Milan. Uno dei grandi obiettivi del club è sicuramente quello di mettere a disposizione di Allegri un bomber ed in tal senso resta caldo il nome di Goncalo Ramos. Alla corte di Luis Enrique, al Paris Saint Germain, sta trovando poco spazio e per questo gradirebbe misurarsi con un altro club dove potrebbe giocare di più. Il Milan gli darebbe questa possibilità ma a quanto pare non è l’unico calciatore in forza ai francesi sui quali si stanno muovendo i rossoneri. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, doppio colpo dal PSG? Igli Tare ci prova

La rosa del Paris Saint Germain è lunghissima e, per di più, ci sono tanti giocatori che possono esaltarsi in Serie A. Ed ora il Milan può seriamente pensare di piazzare un autentico affare nel rapporto qualità prezzo. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, Igli Tare ha messo nel mirino per completare la batteria di esterni per Massimiliano Allegri il nome di Kang-In Lee, che chiede maggiore spazio e che può essere il profilo perfetto per completare l’attacco del Milan visto che non ci sono altri calciatori con le sue caratteristiche.

Ala destra di piede mancino, può agire anche da trequartista o da ala sinistra. Al PSG è chiuso da Kvaratskhelia, Doué e Barcola, ma le sue qualità sono del tutto fuori discussione. Il suo valore di mercato si aggira, secondo Transfermarkt, sui 25 milioni di euro, ma non è da escludere anche un prestito. Soprattutto se il Milan dovesse crearsi una corsia preferenziale con i parigini prendendo anche Goncalo Ramos.

Classe 2001, Kang-In Lee può essere un progetto a medio-lungo termine di enorme valore per il Milan, che potrebbe inserire in rosa un calciatore abilissimo nell’uno contro uno e nello stretto e che può rappresentare un modo di attaccare sulle fasce diverso rispetto a Leao e Pulisic. Per l’attacco del Milan attenzione anche al nome di Jackson, infine.