Inter, lo manda Sarri: c’è la data per l’affare

Saranno ore frenetiche in casa Inter per una nuova occasione di mercato. Svolta in casa Lazio per l’affare che non t’aspetti: ecco quando potrebbe arrivare

La dirigenza nerazzurra continua a lavorare senza sosta in vista del futuro. Spunta un intreccio in Serie A per l’affare a sorpresa: Sarri dovrà pensare così alla sua cessione, ecco la nuova data per il colpo a centrocampo.

L’Inter continua a monitorare senza sosta il fronte calciomercato. La dirigenza biancoceleste è al lavoro per un nuovo intreccio di qualità dalla Lazio: ecco la nuova occasione per rinforzare il centrocampo dell’Inter. Spunta anche la nuova data per la futura operazione del presidente Beppe Marotta: l’intreccio decisivo per sognare ancora in grande. In difesa c’è sempre l’ipotesi per il centrale del Parma, Giovanni Leoni, che vorrebbe firmare subito con una big italiana. Il calciomercato dell’Inter entrerà nel vivo proprio nei prossimi giorni per la nuova occasione in Serie A.

Calciomercato Inter, la nuova mossa a sorpresa dalla Lazio: la svolta per l’affare

Il presidente Beppe Marotta dovrà pensare a nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Spunta un’occasione dalla Lazio per il ritorno di fiamma: ecco la data per il nuovo affare.

Come svelato dal quotidiano Il Messaggero, Nicolò Rovella è pronto a cambiare squadra nelle ultime ore di calciomercato. L’Inter potrebbe pensare al regista della Lazio proprio negli ultimi giorni di agosto per un colpo a sorpresa, ma tutto dipenderà dall’addio di Calhanoglu. Josè Mourinho continua a pensare al turco per rinforzare il centrocampo del Fenerbahce in vista del futuro: un ritorno di fiamma per il giocatore nerazzurro già ad un passo dalla cessione nei giorni scorsi.

Sarri cercherà di trattenere il fulcro del suo gioco anche visto il blocco del mercato in entrata. L’allenatore della Lazio è voglioso di una nuova sfida nella Capitale per riportare in alto la squadra biancoceleste. La dirigenza nerazzurra è sempre al lavoro per puntellare la rosa di Cristian Chivu per tornare competitivi in ogni competizione.

Un nuovo intreccio a centrocampo per il colpo Rovella: tutto dipenderà anche dalla decisione su Calhanoglu che è sempre un profilo molto ambito sul fronte calciomercato. Ormai ci siamo per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata negli ultimi giorni: la mossa strategica per sognare in grande.