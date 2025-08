Serie A: niente Milan, Brahim Diaz in un’altra big

Il marocchino non sembra rientrare nei piani del Real Madrid, ma si allontana la possibilità di un ritorno in rossonero. Ci potrebbe provare un’altra big

Brahim Diaz potrebbe dire addio al Real Madrid nel corso di questa fase finale di calciomercato. Xabi Alonso non sembra essere intenzionato a puntare sul marocchino e i Blancos sono disponibili a ragionare su una sua partenza in caso di una proposta importante dal punto di vista economico. Si parla di una valutazione intorno ai 25-30 milioni di euro, ma non si esclude magari una apertura al prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Nelle scorse settimane si è ipotizzato un suo ritorno al Milan. Allegri lo accoglierebbe volentieri, ma per adesso i rossoneri sembrano avere altre priorità sul calciomercato. Per questo motivo si sarebbero inserite con forza altre squadre italiane e una chiusura non è da escludere. Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso Brahim Diaz. E il marocchino potrebbe spingere per il trasferimento per trovare continuità.

Calciomercato: Brahim Diaz in Serie A, una big anticipa il Milan

Stando alle informazioni di fichajes.net, il Napoli si sarebbe inserito nella corsa a Brahim Diaz. I partenopei sono alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche del marocchino e i rapporti con il Real sono buoni. Una operazione di calciomercato da tenere in considerazione nel corso delle prossime settimane. Ci sarà comunque da battere una folta concorrenza visto che sul giocatore ci sarebbe da registrare l’interesse di Milan e Inter.

I due club meneghini, però, sembrano avere altre priorità e il Napoli potrebbe sfruttare questa occasione per piazzare una operazione di calciomercato importante come quella di Brahim Diaz. Per il momento si tratta di una indiscrezione e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

