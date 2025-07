Brahim Diaz fuori dal Real: Lookman scatena il caos in Serie A

Il fantasista dei Blancos può tornare nel massimo campionato italiano. Ecco dove potrebbe giocare: il punto della situazione

Con l’addio di Carlo Ancelotti, al Real Madrid è iniziato a tutti gli effetti un nuovo corso. Nella Capitale spagnola sono già arrivati diversi calciatori, utili a migliorare un organico che ha manifestato parecchie lacune la scorsa stagione.

Inevitabilmente ci sono stati degli addii, come quello di Luka Modric, che ha deciso di ripartire dal Milan. Con il tecnico italiano ancora alla guida dei Blancos il suo destino sarebbe potuto essere diverso. Buon per il Diavolo e Massimiliano Allegri che potranno godersi le qualità e l’esperienza del centrocampista croato, che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.

I tifosi lo attendono a braccia aperte: ancora qualche giorno di vacanza, prima dell’arrivo a Milanello, dove inizierà a sudare al fianco di Santiago Gimenez, prima di essere accolto dal gruppo. Ma Luka Modric potrebbe non essere l’unico calciatore che ha indossato la maglia del Real Madrid negli ultimi anni a trasferirsi in Serie A.

Brahim Diaz scaricato, lo aspetta la Serie A

Dalla Spagna, infatti, si sta facendo sempre più strada la notizia di un addio ai Blancos di Brahim Diaz. Il nuovo allenatore Xabi Alonso lo ha di fatto messo alla porta, facendogli capire che non è una prima scelta e che il suo impiego potrebbe essere minore rispetto agli anni passati.

L’ex Milan negli anni è stato bravo a ritagliarsi il suo spazio: la fiducia di Carlo Ancelotti, però, è stata fondamentale per farlo sentire parte del progetto. Ora le cose potrebbero cambiare e un addio al Real Madrid non si può certo escludere. Anzi.

Così Brahim Diaz è pronto a guardare nuovamente in Serie A. Un ritorno al Milan, al momento, appare davvero complicato: servirebbero le uscite di Noah Okafor e Samu Chukwueze a buon prezzo. Chi, invece, ha i soldi destinati ad un sotto-punta è l’Inter. I nerazzurri se dovessero fallire l’assalto a Lookman potrebbero consolarsi con il il fantasista della Nazionale marocchina.

Ma in Italia, Brahim Diaz può essere un nome più che buono anche per altre squadre: ci sarebbe la Fiorentina di Stefano Pioli, oltre che la Roma di Frederic Massara. Due che conoscono bene il giocatore. In Serie A, infine, il fantasista può diventare un’idea anche per l’Atalanta, in caso di addio di Lookman.