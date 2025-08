Milan, strada in salita per Vlahovic: svolta per il bomber da 30mln

Il Milan segue Dusan Vlahovic, ma la trattativa non si sblocca e per questo motivo Igli Tare va in maniera importante sul bomber da 30 milioni di euro. Si tratta di una importante svolta che arriva e che mette questa strada in discesa.

Prosegue senza sosta la caccia da parte dei rossoneri di un bomber da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri. Il solo Santiago Gimenez, nonostante nella prossima stagione non ci siano competizioni europee da fronteggiare, non può bastare soprattutto perché non sembra convincere pienamente il tecnico. Il grande obiettivo che il toscano ha chiesto alla dirigenza è Dusan Vlahovic, ma la strada per arrivare al serbo della Juventus è a dir poco in salita. Soprattutto per i costi da sostenere a causa dei suo ingaggio da capogiro e della valutazione che ne fanno i bianconeri.

Comolli, infatti, chiede circa 30 milioni e per di più, anche se il serbo si dimezzasse lo stipendio da 12 milioni che andrà a guadagnare in questo suo ultimo anno di contratto, si tratterebbe di un esborso enorme per le finanze rossoneri. Proprio per questo motivo adesso il Milan pare abbia messo nel mirino in maniera concreta un centravanti che costa altrettanto ma i cui costi di ingaggio sono più contenuti. Ed in tal senso arriva una svolta significativa che può mettere la strada seriamente in discesa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Milan, occhi sul bomber da 30 milioni: la strada si mette in discesa

Come detto, si tratta di una pista, quella che porterebbe in generale ad un nuovo bomber, che Massimiliano Allegri considera assolutamente prioritaria. E che non si può rimandare. In tal senso, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, un nome da tenere in considerazione resta quello di Victor Boniface, poderoso bomber nigeriano di proprietà del Bayer Leverkusen e già un mesetto fa accostato con una certa insistenza proprio al Milan. Ma ora arriva una svolta che può mettere la strada in discesa.

Il Bayer, infatti, ha appena rinnovato il contratto di Schick, suo concorrente nel ruolo e titolare nella scorsa stagione. Questo non può non spingere a delle riflessioni Boniface, che può dunque adesso immaginare di forzare la mano con il proprio club per approdare al Milan. O in generale in una squadra che può dargli la possibilità di giocare con maggiore continuità. E questa pista può diventare adesso ancora più calda dopo che la Juventus ha rifiutato quattro calciatori offerti dal Milan per Dusan Vlahovic. Si attendono sviluppi in tal senso.