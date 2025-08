Inter, Bisseck verso l’addio: occasione dal Chelsea per l’erede

L’Inter sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso Bisseck potrebbe seriamente dire addio. Su di lui è concreto l’interesse della Premier League ed arriva adesso una ghiotta occasione che arriva direttamente dal Chelsea di Enzo Maresca.

Per i nerazzurri c’è tanta incertezza in prospettiva futura. I colpi fino a questo momento piazzati stanno dando buone risposte in questo precampionato, a partire da Bonny fino ad arrivare a Sucic e questo fa sicuramente ben sperare. Soprattutto se si tiene in considerazione che tutti i big, da Lautaro Martinez fino ad arrivare a Calhanoglu, viaggiano verso la permanenza. In tal senso, però, qualche sacrificio andrà fatto in sede di calciomercato ed uno dei principali indiziati a dire addio è senza ombra di dubbio Bisseck.

L’Inter, da questo punto di vista, non ha nessuna fretta di cedere il tedesco, ma nel momento in cui dovesse arrivare per lui una proposta importante la si valuterebbe con molta attenzione. Piace, infatti, e non poco a diversi club di Premier League e per questo è una situazione da tenere attentamente sotto controllo. Nel caso in cui dovesse partire, ipotesi al momento da non escludere e per niente così tanto remota, attenzione a questa ghiotta occasione di calciomercato che arriva direttamente dal Chelsea di Enzo Maresca. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Inter, nuovo innesto dal Chelsea? Arriva una occasione di mercato per la difesa

Se è vero come è vero che l’attenzione di tutti in casa Inter è concentrata in misura maggiore sulla trattativa per Lookman, non si dimenticano anche le altre situazioni. In tal senso, nel caso in cui Bisseck dovesse salutare, attenzione a questa ghiotta chance che arriva dal Chelsea. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Chelsea ha deciso di mettere in maniera definitiva sul calciomercato un calciatore che varie volte è stato accostato all’Inter. Si tratta di Benoit Badiashile, roccioso difensore centrale.

Il Chelsea aveva versato nelle casse del Monaco ben 38 milioni di euro solo due anni fa per assicurarsene le prestazioni, ma ha trovato poco spazio con i Blues e per questo motivo può andare via. Vista la situazione, l’Inter potrebbe eventualmente provare ad ottenere un prestito per assicurarsi un calciatore come Badiashile di alto profilo. Classe 2001, è giovane ed ha già, però, una grande esperienza che può essere perfetto per quelle che sono le esigenze di Cristian Chivu per la propria linea di difesa. Insomma, si tratta di una ipotesi di mercato sicuramente affascinante ed utile.