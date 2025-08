Milinkovic-Savic e il dualismo su Meret: “Non mi sento il numero 2. Taglierei la barba per lo Scudetto”

La conferenza stampa di Vanja Milinkovic-Savic, nuovo portiere del Napoli: segui la diretta testuale

Il nuovo portiere serbo del Napoli si in conferenza stampa. Vanja Milinkovic-Savic ha già disputato l’amichevole contro il Brest, subendo le prime due reti in azzurro.

Le prime parole di Vanja Milinkovic-Savic: “Napoli è una bella sfida, sarà una bellissima esperienza”

Sul metodo di lavoro di Antonio Conte: “E’ stato molto facile legarsi a questo gruppo nuovo, sono bravi ragazzi. Sul metodo di lavoro di Conte sinceramente posso dire che sto bene, ho sentito di peggio”.

I primi contatti con il Napoli: “A marzo ho sentito i primi approcci del Napoli e da quel momento ho sentito il desiderio di arrivare in club”

Sul suo ruolo nel Napoli con il dualismo con Meret: “Quando chiama un allenatore come Conte è difficile dire no. Non mi sento né numero 1 né numero 2, sono a disposizione del mister. Le scelte le farà Conte”

Milinkovic-Savic, ili allenamenti con De Bruyne e quella risposta sulla Champions

Perché hai scelto il Napoli: “Perché sono i campioni d’Italia”

Il pregio e il difetto: “Non mi analizzo molto, non mi piace parlare di me”

Su Kevin De Bruyne: “Sto facendo del mio meglio in allenamento per non farlo segnare”

Sul tempo libero: “Vedo i miei amici, gioco con il mio cane”

Sei disposto a tagliare la barba in caso di vittoria della dello Scudetto o della Champions?: “Se per vincere lo Scudetto serve tagliare la barba, lo faccio. Per la Champions? Forse taglio il braccio (ride ndr)”