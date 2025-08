Dalla battuta di Bremer alla realtà: prende quota Neymar alla Juventus

Il giocatore verdeoro accostato a un approdo a Torino, ecco cosa filtra sulla possibile trattativa

Un mondo decisamente particolare, come sappiamo e vi raccontiamo quasi ogni giorno, quello del calciomercato. Un mondo in cui rumours, contatti e trattative si susseguono, tra ribaltoni e colpi di scena improvvisi, e le suggestioni anche più improbabili possono a un certo punto diventare reali e concrete o quanto meno verosimili. Un esempio è legato all’idea che potrebbe vedere Neymar alla Juventus.

Ipotesi lanciata con una battuta da Bremer, che, in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, rispondendo a una domanda sul tema ha spiegato che sì, gli farebbe certamente piacere vedere il compagno di nazionale in bianconero, unirsi ad altri profili monstre sbarcati in Serie A anche se non più giovanissimi come Modric e De Bruyne.

Vale la pena sottolineare come al momento non ci sia nient’altro che questo e che una trattativa vera e propria per il brasiliano non esista, nemmeno a livello di sondaggi. Ma non è detto che il tutto non possa tramutarsi in realtà e c’è chi inizia a credere davvero a questa possibilità.

Neymar alla Juventus, la quota secondo i bookmakers: ma il favorito è un altro

Il termometro della situazione lo restituiscono i bookmakers, che stanno iniziando a quotare l’acquisto di Neymar da parte della Juventus.

La ‘Snai’, in particolare, quota a 7.50 l’arrivo del brasiliano in bianconero. Un segnale su una possibile pista che incendierebbe letteralmente il calciomercato. Anche se al momento c’è un altro profilo che da questo punto di vista apparirebbe in vantaggio e sarebbe più probabile vedere a Torino. Bancato a 4.50 infatti l’acquisto di Adeyemi dal Borussia Dortmund. Il tedesco è un nome che sta tornando d’attualità, dopo essere stato accostato nel recente passato ai bianconeri. Sulla stessa quota di Neymar invece Lookman, obiettivo privilegiato dell’Inter e impegnato nel muro contro muro con l’Atalanta, cui ha chiesto ufficialmente la cessione, non presentandosi in ritiro come concordato.