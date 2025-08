“Neymar alla Juventus”: l’annuncio è del compagno di Nazionale

A Torino, c’è spazio per una suggestione clamorosa: un colpo che può segnare una svolta mediatica e tecnica

In un calciomercato altalenante e che ha visto, negli ultimi anni, la Serie A in difficoltà rispetto agli altri grandi campionati europei, per capacità economica e di appeal di attirare grandi campioni, questa estate ha regalato comunque qualche colpo davvero suggestivo, come Modric e De Bruyne, sbarcati al Milan e al Napoli. Cui potrebbe, chissà, unirsi Neymar.

Dopo una avventura poco fortunata, anche dal punto di vista fisico, in Arabia Saudita, per il brasiliano il ritorno in patria, al Santos, dove sta regalando sprazzi importanti della sua classe, che non è certo svanita, anzi. E infatti si può pensare a un’ultima grande missione in Europa, per chiudere ad alto livello la sua carriera. Magari alla Juventus.

Bremer ‘chiama’ Neymar alla Juventus: “Vieni qui”

Per ora, soltanto una suggestione e nulla più, ma tanto basta per poter far sognare l’ambiente bianconero. Merito di Bremer, che in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha aperto a questo tipo di possibilità, almeno in teoria.

“Certo che gli consiglierei di venire qui, sarebbe bello avere uno come Neymar alla Juventus“, ha affermato, rispondendo alla domanda dell’intervistatore su una ‘last dance’ dell’ex Barcellona e Psg in Europa.

Il difensore, nel resto dell’intervista, ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio e delle ambizioni della Juventus: “Mi manca ancora qualcosa ma sono sulla strada giusta. Ho buone sensazioni, la Juventus tornerà presto a primeggiare. Yildiz è migliorato tantissimo, Gatti è diventato un leader. Tudor conosce bene la Juventus, sa cosa vuol dire essere qui, ha uno stile simile a Juric e Gasperini, so di essere adatto al suo calcio. Vlahovic? Spero che alla fine resti”.