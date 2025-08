Vlahovic al Milan senza rescindere: scambio alla pari con la Juve – Calciomercato.it

Le ultime di calciomercato sull’affare dell’estate tra bianconeri e rossoneri

Vlahovic è uno dei nomi più in hype di questo calciomercato estivo. Il serbo è fuori dai piani della Juventus, che intende disfarsene pur di liberarsi del suo stipendio di quasi 24 milioni lordi.

Al momento la destinazione preferita del classe 2000 è il Milan, ancora a caccia di un centravanti. Piace Darwin Nunez, ma l’uruguaiano ha costi molti alti e per lui sta premendo l’Al-Hilal di Inzaghi.

Per molti addetti ai lavori Vlahovic-Milan è un’operazione da fine agosto, quindi da fine sessione. Ma in verità potrebbe sbloccarsi prima e senza la risoluzione del contratto coi bianconeri. Che al numero 9 potrebbero comunque corrispondere un incentivo all’esodo (detassato), così da permettere al Milan di strappare un accordo sui 5/6 milioni di euro a stagione per almeno i prossimi tre anni..

Vlahovic potrebbe trasferirsi a Milanello, dove lo aspettea Max Allegri, attraverso uno scambio alla pari. Il nome che può mettere d’accordo tutti, in particolare la Juventus è quello di Malick Thiaw.

Il tedesco ha rifiutato il Como, ma resta in partenza. Si tratta poi di un profilo giovane, l‘8 agosto compierà 24 anni, con uno stipendio inferiore addirittura al milione netto. Alla Juve sarebbe già stato offerto uno scambio (più soldi) con Bennacer, calciatore non gradito a Comolli e soci per ragioni fisiche e legate al suo ingaggio da 4 milioni netti.