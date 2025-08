Milan, Jashari non si sblocca: piano B da 20mln dal Belgio

In casa Milan prosegue senza sosta il tentativo di consegnare a Massimiliano Allegri Jashari ed in tal senso, viste le difficoltà per lui, emerge un piano B. Può arrivare anche lui dal Belgio, ma costa intorno ai 20 milioni di euro.

Per i rossoneri la priorità numero uno per rinforzare la linea mediana è senza ombra di dubbio Ardon Jashari. Si tratta dell’obiettivo che la società sta seguendo praticamente dalla fine della scorsa stagione, ma fino a questo momento si è scontrato con il muro eretto dal Brugge. Che non ne vuole sapere di fare sconti o di rimodulare la cifra richiesta accettando bonus e dilazionamenti vari. Proprio per questo motivo, in maniera del tutto fisiologica, il direttore sportivo Igli Tare sta seriamente vagliando tutte le alternative che ci sono a sua disposizione.

Serve un profilo, da questo punto di vista, capace di abbinare qualità e quantità, nella consapevolezza che il prossimo anno ci sarà da sudare e che in avanti la qualità è davvero tanta. In tal senso, emerge adesso una soluzione alternativa per il Milan rispetto al profilo di Jashari. Anche in questo caso il direttore sportivo Igli Tare guarda al Belgio ed il profilo in questione ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, dal momento che sono davvero significative.

Milan, ecco il centrocampista per Allegri: servono 20 milioni

In mezzo al campo in questa sessione di calciomercato il Milan si è già regalato sia Modric che Ricci, ma ora serve un profilo capace di completare il quadro, come si suole dire. Ed attenzione a questo nuovo profilo che sarebbe perfetto per i rossoneri. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Milan ha messo nel mirino Mahamadou Doumbia, roccioso centrocampista di proprietà dell’Anversa che ha un potenziale davvero enorme e che ha attirato l’interesse di tante big del calcio mondiale.

A quanto si legge, anche la Juventus ha provato un approccio per lui, formulando una prima offerta da 10 milioni di euro. Rispedita al mittente dai belgi, che chiedono 20 milioni per lasciarlo partire. Una cifra importante, che però non spaventa il Milan. I rossoneri, infatti, restano vigili sulle sue tracce e nel caso in cui dovesse sfumare il colpo Jashari potrebbero seriamente pensare di affondare il colpo regalando a Massimiliano Allegri un centrocampista di sostanza ma anche di ottima qualità. Si attendono sviluppi in tal senso, mentre per il Milan si avvicina sempre più il colpo Athekame.