Juventus, nuovo affare dallo United: Vlahovic decisivo

La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato per nuove occasioni dalla Premier League. Spunta l’intreccio con Vlahovic: la svolta

La dirigenza bianconera è al lavoro per trovare una sistemazione adeguata a Dusan Vlahovic. Il futuro dell’attaccante serbo resta in bilico per la prossima stagione: sicuramente dirà addio alla Juventus per sposare un nuovo progetto interessante.

Novità interessanti in casa bianconera in vista della prossima stagione per il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è pronto a dire addio firmando con una big europea. Le prossime ore saranno decisive per la fumata bianca tanto attesa: il suo tempo in bianconero sembra essere arrivato ai titoli di coda. Un profilo interessante per tornare a brillare di luce propria dopo gli ultimi mesi da dimenticare con la maglia della Juventus: ecco l’intreccio a sorpresa con il Manchester United. Una nuova occasione a sorpresa in casa bianconera per continuare a sognare in grande.

Juventus, nuova svolta per Vlahovic: intreccio con lo United

Saranno ore intense per conoscere il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha tanta voglia di rivalsa mettendosi subito a disposizione di un top club europeo: conosciamo il nuovo intreccio annunciato pochi minuti fa.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Dusan Vlahovic è stato offerto nelle ultime ore al Manchester United. L’obiettivo numero dei Red Devils resta Benjamin Sesko, ma l’attaccante serbo potrebbe essere la chiave per una nuova occasione di calciomercato. Hojlund e Sancho restano i due obiettivi sulla lista del dg bianconero Comolli: l’intreccio con Vlahovic potrebbe essere decisivo nelle prossime ore.

Tutto dipenderà dalla decisione della dirigenza bianconera su Vlahovic: anche il Milan continua a valutare l’attaccante serbo per rinforzare il reparto offensivo di Max Allegri. Una nuova occasione da cogliere al volo in vista della prossima stagione: la scelta dell’attaccante serbo arriverà soltanto nelle prossime ore.

La Juventus continua a pensare anche a diverse cessioni importanti: Fabio Miretti è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli per la cessione intorno ai 14 milioni di euro. L’annuncio è arrivato da Sky Sport: Tudor ha chiesto nuovi rinforzi per mirare subito in alto dopo una stagione culminata con il quarto posto definitivo. Infine, c’è anche il nodo da sciogliere per Kolo Muani pronto a tornare a vestire la maglia bianconera: non rientra nei piani di Luis Enrique al PSG e subito potrebbe esserci l’ok definitivo per la cessione.