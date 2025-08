Inter, il sostituto di Calhanoglu: arriva dalla Juventus

Un momento decisivo per rinforzare la rosa dell’Inter nei prossimi giorni. Spunta il nuovo intreccio con la Juventus: l’occasione a centrocampo

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per puntellare il centrocampo a disposizione di Cristian Chivu. Una nuova occasione di calciomercato per innalzare il tasso tecnico della formazione dell’Inter:

Novità importanti in casa nerazzurra per una nuova occasione da cogliere al volo dalla Juventus. Spunta un intreccio decisivo in Serie A: l’Inter è sempre molto attiva per ambire a grandi palcoscenici. Una nuova clamorosa operazione di mercato per rinforzare la zona mediana di Cristian Chivu: l’allenatore romeno ha chiesto subito nuovi rinforzi al presidente Beppe Marotta in vista della prossima stagione. Sono ore complicate anche per la situazione intorno al futuro di Ademola Lookman: l’Atalanta non lo lascerà partire per una destinazione italiana, ma l’attaccante nigeriano ha solo voglia di vestire la maglia dell’Inter.

Calciomercato Inter, nuova occasione dalla Juventus: l’intreccio in Serie A

Saranno ore intense per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata. Il club bianconero è al lavoro per una nuova cessione eccellente: l’Inter è pronta a sferrare l’assalto vincente.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Orazio Accomando, la posizione dell’Inter è chiara e anche quella del giocatore, ma il Fenerbahce farà un ultimo tentativo prima della fine del mercato per convincere Hakan Calhanoglu. L’alternativa resta Douglas Luiz sempre in uscita dalla Juventus: il centrocampista brasiliano è pronto a vivere una nuova avventura lontano da Torino.

Il centrocampista turco difficilmente partirà in questa sessione di calciomercato, ma il Fenerbahce ci proverà fino alla fine per una nuova soluzione immediata a centrocampo. Saranno ore intense per conoscere così la verità anche sulla situazione di Calhanoglu, al momento Marotta è molto concentrato sul colpo Lookman. L’attaccante nigeriano ha comunicato di volere a tutti i costi l’Inter, ma secondo il presidente Percassi il patto valeva soltanto per l’estero.

Novità importanti per ambire a grandi palcoscenici in casa Inter. L’obiettivo è quello di dimenticare in fretta la disfatta in finale di Champions League e la delusione al Mondiale per Club: ormai ci siamo una nuova soluzione a centrocampo in caso di addio a sorpresa di Calhanoglu. Douglas Luiz potrebbe così spostarsi a Milano per iniziare un’avventura suggestiva in Serie A: ecco l’idea annunciata dal giornalista di Sport Mediaset per sognare ancora in grande in ottica futura.