Contratto rescisso e accordo con Marotta: così l’Inter completa il reparto

Occasione a sorpresa per i nerazzurri per chiudere definitivamente il cerchio e regalare a Chivu un altro innesto: la scelta è inevitabile

Nel pieno della temperie con l‘Atalanta sul fronte Lookman – telenovela ancora ben lungi dal concludersi – l’Inter sta continuando a vagliare diverse piste per non farsi trovare impreparata qualora dovessero emergere interessanti occasioni di mercato. A tal proposito, i piani dei nerazzurri, a meno di clamorosi colpi di scena, sembrano essere piuttosto chiari.

Allo stato attuale dell’arte sono principalmente due i reparti sotto la lente di ingrandimento dei vice Campioni d’Europa. L’attacco, dove l’obiettivo principale – nonostante i sondaggi esplorativi effettuati per Nkunku – è sempre Lookman, e la difesa. Per puntellare il reparto arretrato il sogno risponde al nome di Leoni, finito al centro di un vero e proprio ping pong di mercato che coinvolge, benché da una posizione più defilata, anche Milan e Juventus.

Tuttavia, qualora non dovesse riuscire a perfezionare quelle cessioni cerchiate in rosso nei propri dossier, l’Inter difficilmente si potrà mettere nelle condizioni propizie per effettuare un nuovo rilancio per il giovane difensore del Parma avvicinandosi alle richieste dei ducali. Ecco perché, sia pur in sordina alla luce della nuova politica di Oaktree, la vecchia linea che faceva della valorizzazione dei calciatori d’esperienza a costi relativamente contenuti un vero e proprio mantra potrebbe ritornare prepotentemente alla ribalta.

Calciomercato Inter, tentazione a sorpresa dopo l’ipotesi rescissione

Si inserisce proprio in questa direzione l’ultima ipotesi lanciata da ‘InterLive’ che, agganciandosi alle vicissitudini economiche-finanziarie del Barcellona, pone l’accento sulla particolare situazione che sta vivendo Christensen. Ormai ai margini del progetto tecnico di Flick, il difensore danese è stato accostato in tempi e in modi diversi a non pochi club italiani: in particolare a Juventus e Inter che, però, per svariati motivi non hanno mai affondato il colpo privilegiando altri tipi di profili per rinforzare le rispettive difese.

In un mosaico nel quale le varie tessere vanno ancora incastrate, ricordiamo come i blaugrana non possano tesserare nuovi calciatori se non a fronte di eventuali cessioni. Condizione che, unite alle velleità in entrata dei catalani, potrebbe spingere il Barcellona ad alzare il tiro e a rescindere il contratto con Christensen, attualmente in scadenza nel 2026. Una mossa – al momento solo ipotetica – utile a liberare spazio salariale di un certo tipo permettendo un innesto immediato.

Uno scenario, quello relativo alla possibile rescissione del contratto con Christensen, che di fatto non genererebbe una minusvalenza nel bilancio del Barcellona perché il difensore è arrivato in Catalogna a parametro zero. L’Inter al momento non ha mosso passi concreti verso il difensore classe ’96, ma si tratta di una traccia possibile alla quale prestare comunque attenzione.