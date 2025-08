Come la Lazio, mercato bloccato: salta il tesseramento dei nuovi acquisti

La situazione non offre ulteriori margini di manovra: non hanno via d’uscita, sta succedendo di tutto

In una sessione estiva di calciomercato nella quale, esclusi i ricchi club della Premier e altre compagini in giro per l’Europa, anche i top club sono stati costretti a fare di necessità virtù, il mese di agosto potrebbe occasioni importanti per gli addetti ai lavori. Non sono poche, infatti, le compagini di Serie A (e non solo) che nell’impossibilità di muoversi in entrata, sono obbligate a dare priorità alle uscite.

Situazione che per certi aspetti conosce molto bene la Lazio di Claudio Lotito. Come noto, i capitolini non rientrano nei limiti federali per quanto concerne l’ammissione ad operazioni di tesseramento in quanto fuori dai parametri legati all’indebitamento, indice di liquidità e costo del lavoro allargato. Da qui il confronto tra la proprietà biancoceleste e Maurizio Sarri che, informato dei paletti sul mercato, ha deciso comunque di non fare dietrofront dopo la firma sul suo nuovo contratto con la Lazio. “Una scelta di cuore” – l’ha definita l’ex allenatore di Napoli e Juventus – condivisa in tempi, modi e circostanze diverse anche da altri allenatori.

Blocco del mercato, niente tesseramenti: così cambia tutto

Ne è un esempio tangibile Matías Almeyda che quasi due mesi è stato annunciato come nuovo allenatore del Siviglia, al termine di una stagione particolarmente tribolata per gli andalusi chiusa al diciassettesimo posto in Liga con un solo punto di vantaggio sul Leganes terzultimo. Un ridimensionamento importante causato dalla difficile situazione finanziaria che sta attraversando il club alla quale l’area tecnica andalusa sta provando a porre rimedio. Un compito tutt’altro agevole per il nuovo DS Antonio Cordón che non solo non può ufficializzare gli ultimi acquisti estivi effettuati (come quelli di Alfon e Suazo), ma non può neanche tesserare i calciatori ingaggiati durante lo scorso mercato invernale (Akor Adamas e Ruben Vargas su tutti). Raccogliendo l’eredità delle gestioni dirigenziali-manageriali precedenti, Cordón sarà dunque chiamato ad un lavoro assolutamente certosino per riuscire ad ottenere dalle cessioni un discreto tesoretto da investire immediatamente. Come informa El Gol Digital, una soluzione agevole solo sulla carta consisterebbe nella cessione di alcuni dei pezzi pregiati della compagine andalusa che, però, vorrebbero continuare la loro esperienza in Andalusia.