Non solo Vlahovic, Tare ne porta un altro con l’aiuto dell’agente

Milan a caccia di rinforzi in attacco, oltre al serbo il club rossonero potrebbe acquistare un altro innesto

Caccia alla punta, ma probabilmente bisognerà ancora aspettare. Che il Milan cerchi un attaccante è un fatto assodato. Il club rossonero ha perso due delle tre prime punte che facevano parte della rosa milanista lo scorso anno, Jovic e Abraham, restando con il solo Gimenez.

Vero che Massimiliano Allegri sta sperimentando un attacco leggero con un Rafael Leao che ha dato ottimi segnali, ma pare quasi impossibile che il club non decida di investire su un attaccante da qui a fine mercato. E tanti sono i nomi in lista. Su tutti Dusan Vlahovic, che ha il contratto in scadenza con la Juventus e che potrebbe lasciare i bianconeri. Il Milan attende, non ha fretta, sa che negli ultimi giorni di mercato l’affare potrebbe concretizzarsi a cifre più basse. Ora però sembra essere spuntata una nuova alternativa al lungo elenco di nomi fatti che comprendono Darwin Nunez, Mateta, Embolo, Nicolas Jackson e il nigeriano Arokodare. Il nome in questione, tornato di moda in casa rossonera, è quello di Dodi Lukebakio.

Milan, torna di moda Lukebakio: la situazione

Il belga è sotto contratto con il Siviglia fino al 2028, ma le condizioni finanziarie del club andaluso possono giocare a favore del Milan. Il Siviglia lo scorso anno si è salvato a fatica e sta affrontando una situazione finanziaria non semplice.

Ecco perché il calciatore potrebbe partire per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, forse anche qualcosa in meno. Un altro fattore che potrebbe giocare a favore dei rossoneri è quello legato al procuratore. Agente del belga è Fali Ramadani, che con Tare ha ottimi rapporti. Un aspetto sicuramente da sottolineare. Anche se Lukebakio non presenta quelle caratteristiche da prima punta pura che cerca il Milan. Un attaccante polivalente in grado di giocare su tutto il fronte, anche se il belga è principalmente un’ala, a cui piace giocare a destra per rientrare sul proprio piede sinistro.

Di certo è un profilo non nuovo in casa rossonera. Già a gennaio il suo nome era stato accostato al Milan, segno di come in società ci siano diversi estimatori. Un colpo che potrebbe comunque non escludere Vlahovic viste le caratteristiche dei due così diverse. Certo, come già detto per fare in modo che il servo approdi a Milanello serviranno incastri economici importanti.