Barella sblocca il ritorno di Tonali in Serie A: il Newcastle ha detto sì

Il futuro di Niccolò Barella potrebbe essere strettamente legato a quello di Sandro Tonali, sempre più in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Milan potrebbe tornare in patria quest’estate, complice il forte pressing di una grande del campionato italiano. Dal canto suo il Newcastle vorrebbe trattenere il calciatore a tutti i costi, anche se Niccolò Barella potrebbe essere una convincente pedina di scambio, anche se l’Inter ha poco a che vedere con tutta questa storia.

Stiamo dunque parlando di un gioco di incastri non indifferente sul quale c’è bisogno di lavorare per bene e a fondo affinché possa andare a dama.

Tonali torna in Serie A: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Sandro Tonali, sempre più vicino al ritorno in Serie A dopo due stagioni. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che il calciatore non ha mai manifestato la sua voglia di andare via da Newcastle, ma è normale che al presentarsi di un’opportunità del genere non ci ha pensato più di tanto ad approfondire i discorsi.

Andare a dama non sarà semplice, anche perché stiamo parlando di un’operazione particolarmente onerosa, soprattutto lato Newcastle, non tanto calciatore, eppure ci sarebbero le condizioni affinché Tonali possa tornare in Serie A. C’è bisogno di pazienza, ma soprattutto di tanto lavoro a fari spenti, ma la sensazione è che almeno per il momento l’italiano resti un sogno di mezz’estate e niente più.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, la Juventus continua a lavorare sotto traccia per Sandro Tonali, che resta la prima scelta della Vecchia Signora per rinforzare la mediana. Come anticipato, però, l’ex Milan resta un sogno, motivo per il quale dalle parti della Continassa si starebbero valutando anche profili più economici ed accessibili, come ad esempio Matt O’Riley del Brighton o Yves Bissouma del Tottenham. Allo stesso tempo, però, non è da escludere che la Juventus possa percorrere comunque la pista Tonali, soprattutto nel momento in cui dovesse verificarsi uno scenario in particolare.

Barella sblocca l’affare Tonali

Niccolò Barella potrebbe sbloccare il ritorno in Serie A di Sandro Tonali. Per il momento l’italiano non si muove da Newcastle, ma qualcosa potrebbe cambiare nel momento in cui si aprisse la possibilità di accogliere in Inghilterra il centrocampista sardo.

Stando alle ultime notizie, infatti, Niccolò Barella è diventato un obiettivo del Newcastle, che nelle prossime settimane di calciomercato potrebbe cominciare seriamente a sondare questa pista per farsi un regalo importante in vista della prossima stagione. Inutile dire che l’Inter non apre a questa soluzione, anche se è tutto da valutare, lato giocatore in particolare, anche perché a quasi 29 anni il sardo potrebbe essere stuzzicato dall’idea di intraprendere una nuova esperienza in carriera. Staremo a vedere.