Tonali in Serie A: lo scambio sblocca l’affare

Il centrocampista del Newcastle potrebbe ritornare di nuovo in auge per quanto riguarda un club del nostro campionato. E attenzione allo scambio

Il calciomercato italiano deve ancora sbloccarsi in maniera definitiva. Le cessioni faticano ad essere concretizzate e queste non consentono i club di chiudere le operazioni in entrata. Per questo motivo sono diversi i club che starebbero ragionando sulla possibilità di definire alcuni scambi per consentire la conclusione di alcuni affari. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Il nome di Tonali potrebbe presto tornare in auge per quanto riguarda un club di Serie A. Il Newcastle non sembra intenzionato a privarsi del centrocampista in questo calciomercato. Ma attenzione alla possibilità di uno scambio che potrebbe magari portare l’ex Milan nel nostro campionato. Al momento si tratta di una suggestione più che di una trattativa concreta. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Calciomercato: ritorna Tonali, attenzione allo scambio

Il ritorno di Tonali in Serie A è auspicato anche da Miralem Pjanic. L’ex Juventus e Roma in un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha consigliato il centrocampista ad un club italiano. Per ora non c’è nessuna trattativa concreta, ma attenzione alle prossime settimane che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Per il bosniaco Tonali potrebbe rappresentare il nome giusto per la Juventus in questo calciomercato. I bianconeri ci hanno pensato in passato, ma la richiesta del Newcastle e le mancate cessioni hanno bloccato tutto. Ora, però, le cose potrebbero cambiare visto l’interesse del club bianconero inglese nei confronti di Vlahovic. E, in caso di un sondaggio per il serbo, Comolli potrebbe andare a fare un sondaggio per il centrocampista italiano. Una pista da tenere in considerazione nel corso delle prossime settimane.

Per il momento Tonali non rappresenta una priorità per la Juventus e non c’è una trattativa di calciomercato. Ma il Newcastle sarebbe sulle tracce di Vlahovic e una proposta economica di Comolli più il cartellino del serbo per arrivare al centrocampista italiano non è da escludere a priori. Anche se per ora siamo nel campo delle suggestioni.

Tonali-Juventus: Pjanic dice sì

Per il momento l’ipotesi Tonali–Juventus è lanciata da Pjanic alla Rosea. Non c’è, come spiegato in precedenza, nessuna trattativa concreta per il centrocampista italiano. Naturalmente il calciomercato è ancora molto lungo e per questo motivo le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

E l’interesse del Newcastle nei confronti di Vlahovic potrebbe consentire alla Juventus di sondare il terreno per Tonali nel corso delle prossime settimane. Molto comunque dipenderà dalle uscite visto che fino ad oggi Douglas Luiz sta bloccando le entrate del club bianconero.