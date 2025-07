Juventus, un big a centrocampo: Ederson favorito su Tonali

Comolli al lavoro per rinforzare il reparto mediano bianconero. Ancora stallo su Hjulmand, spuntano due alternative di lusso

La Juventus ha intenzione di fare molti cambiamenti in rosa in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver preso Jonathan David a costo zero, in attacco si punta anche sull’arrivo di Sancho dal Manchester United oltre che alla conferma di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. Mentre in uscita c’è il solito Vlahovic. Rinforzi serviranno anche nel pacchetto arretrato, ma in questo momento in casa bianconera ci si concentra soprattutto sul centrocampo.

Il primo obiettivo risponde al nome di Morten Hjulmand, che ha un passato in Serie A con il Lecce e che ora gioca in Portogallo con lo Sporting CP. Come vi abbiamo raccontato ieri su Calciomercato.it, c’è stato un summit con il presidente biancoverde Varandas, che ha ribadito al mediano danese la volontà di tenerlo almeno per un altro anno, a meno che non ci sia un club intenzionato a pagare la clausola di rescissione fissata a 80 milioni di euro.

Calciomercato Juve, più Ederson che Tonali: le nuove quote dei bookmaker

Affare in salita che, inevitabilmente, ha riacceso i riflettori su altri profili che di certo non possono considerarsi delle semplici alternative. Secondo i bookmaker, due sono in particolare i top player che potrebbero sbarcare alla corte di Igor Tudor entro il prossimo 1 settembre. Il primo è il brasiliano Ederson (quotato a 2.25), da tempo pallino della Juve: ci si chiede però se l’Atalanta sia disposta a cedere anche lui dopo Retegui e – probabilmente – Lookman.

Altro giocatore che da tempo è nei sogni dei tifosi e della dirigenza bianconera è Sandro Tonali, bancato a 4.00. Il centrocampista della Nazionale azzurra si trova attualmente al Newcastle e non sembra avere fretta di tornare in Serie A, dove ha vinto uno scudetto con il Milan. Peraltro il suo cartellino viene valutato persino più di quello di Hjulmand, quindi anche in questo caso la trattativa sarebbe decisamente complicata.