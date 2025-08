Il terzino dello Young Boys è sempre più vicino a diventare un rinforzo per Massimiliano Allegri: scopri gli altri 5 calciatori svizzeri che hanno vestito la maglia rossonera dal 2000

Una tradizione recente, quella che lega i calciatori di nazionalità svizzera al Milan. Eccezion fatta per i primi del ‘900, solo dal 2000 in poi i giocatori elvetici hanno indossato la maglia rossonera. In tutto ne sono solamente 5, ma presto potrebbero diventare 6. Questo perché, nei prossimi giorni, si potrebbe concretizzare la trattativa con lo Young Boys per l’acquisto di Zachary Athekame.

Classe 2004, compirà 21 anni a dicembre e sembra pronto al salto di qualità. La sua carriera, fin qui, è stata vissuta tutta in Svizzera, prima nelle giovanili e poi con l’approdo in club più importanti come i Neuchatel Xamax e, appunto, lo Young Boys. Terzino destro, fin qui ha totalizzato 128 presenze, 5 gol e 6 assist in carriera e il suo valore di mercato di aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Lo Young Boys ha rifiutato la prima offerta di 7 da parte dei rossoneri, che sono però fiduciosi di chiudere positivamente il colpo. Abbiamo quindi deciso di ripercorrere un po’ di storia recente, con i 5 calciatori svizzeri che hanno giocato nel Milan dal 2000.

Noah Okafor: un talento mai esploso

Iniziamo il nostro percorso dall’ultimo nome, per poi arrivare a quello più lontano nel tempo. Durante l’estate del 2023 approda dal Salisburgo Noah Okafor. Un attaccante che prometteva grandi cose, specie per i suoi 34 gol in 110 presenze con il club Red Bull. Sfortunatamente per il Milan non sarà davvero così. Pur risultando il primo svizzero per numero di gol in rossonero e secondo per presenze, il classe 2000 non ha mai fatto il grande salto a Milano.

Sono 54 le presenze e 7 le reti segnate, ma lo scorso gennaio il club lo ha fatto partire in prestito per Napoli, dove ha vinto uno scudetto con un contributo davvero minimo. Pochissime le presenze, condizione fisica tutt’altro che ottimale e un ritorno momentaneo in rossonero. Per lui è prevista un’uscita, ma solo a titolo definitivo. Un finale poco glorioso.

Ricardo Rodriguez: lo svizzero più longevo del Milan

Il titolo dice tutto, nessuno dei calciatori svizzeri che vedremo in questo elenco ha mai giocato per così tanto tempo nel Milan. Approdato nell’estate del 2017 dal Wolfsburg, il terzino ha preso parte a 93 partite. Ha persino realizzato 4 reti e 5 assist e per rendimento è sicuramente il migliore nel complesso tra i 5 nomi.

Rodriguez ha vissuto anni difficili del Milan, quelli in cui sono mancati trofei e persino piazzamenti in Champions League. Ha comunque contribuito a una piccola ripresa del club, fino alla sua cessione nel 2020, prima al PSV e poi al Torino, fino al trasferimento nel Betis dove gioca ancora oggi.

Mattia Desolé: dalle giovanili senza debuttare

Un passaggio deve essere fatto anche su Mattia Desolé, che per molti sarà un nome che dirà ben poco. Parliamo di un terzino sinistro, classe 1993, che prima cresce nelle Giovanili dell’Inter, poi nell’Under19 del Milan, trasferendosi al Monza nel 2012 in prestito. Il suo approdo ufficiale nella prima squadra rossonera avviene nel gennaio del 2013, ma non riuscirà mai a debuttare in prima squadra.

La società lo presta al Foligno ad aprile, poi si trasferirà ai Brown Bears in America, al Chiasso, fino al trasferimento a titolo definitivo nel 2014 nella sua Svizzera. Negli ultimi 11 anni ha vissuto quasi una decina di trasferimenti e la sua permanenza più longeva si registra nel Freienbach dal 2017 al 2021. Oggi, a 32 anni, gioca nel Glattbrugg. Non una carriera indimenticabile purtroppo.

Philippe Senderos: la delusione dalla Premier

Il cognome non suggerisce la Svizzera come luogo di nascita e, infatti, il difensore ha anche la nazionalità spagnola. Nasce, però, a tutti gli effetti a Genf e dopo gli anni di crescita nel Servette, viene acquistato nel 2003 dall’Arsenal. Vive anni d’oro dei Gunners, con tanto di finale di Champions League nel 2006 persa contro il Barcellona e l’ultima Premier League nella storia del club, durante la stagione 2003/04.

Il Milan sceglie così di acquistarlo nell’estate del 2008 in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, ma le sue prestazioni non si dimostrano all’altezza. Dopo appena 1 anno, con 20 presenze complessive, i rossoneri non lo riscattano e il calciatore svizzero ritorna all’Arsenal per 6 mesi. Da lì una serie di prestiti e cambi di maglia, che lo hanno portato a chiudere la sua carriera nel 2020 con la maglia del Chiasso in Svizzera.

Johann Vogel: non all’altezza del super Milan

Era l’estate del 2005 quando il Milan sceglie di puntare sul centrocampista svizzero per ampliare la rosa in mediana. Parliamo di una squadra stellare, che aveva perso pochi mesi prima, in maniera clamorosa, la finale di Champions League contro il Liverpool. Vogel avrebbe dovuto giocare come riserva di Pirlo, pronto all’occorrenza per far rifiatare il fuoriclasse.

La sua avventura in rossonero, però, durò ben poco: appena una stagione. Dopo 22 partite e un assist venne ceduto nell’estate del 2006 al Betis per 4,5 milioni di euro. Una plusvalenza, dato che era approdato in Italia a parametro zero. Nel 2008 diventerà svincolato. Dopo un anno fermo giocherà nel Blackburn, poi di nuovo uno svincolo, il ritiro dal calcio nel 2009, il ritorno nel 2012 per 2 mesi, il tempo di chiudere la carriera nel Garasshoppers in Svizzera, la squadra dove aveva giocato per 7 anni dal 1992 al 1999.