Milan: scambio con Chukwueze, nuovo bomber per Allegri

I rossoneri proseguono la ricerca dell’attaccante. Vlahovic è sicuramente il profilo in pole position, ma attenzione alla sorpresa dalla Turchia

Il Milan si prepara alle due amichevoli prima dell’esordio ufficiale contro il Bari in Coppa Italia. Un test probante in vista dell’esordio in campionato previsto per la settimana successiva. Allegri spera per quelle due date di avere quasi tutta la rosa a disposizione. Al momento sono diverse le pedine da dover mettere all’interno della squadra e Tare sta provando a individuare i giocatori giusti per consentire al tecnico di poter ambire a traguardi importanti.

Fra i reparti destinati ad essere rinforzati anche quello offensivo. Gimenez ad oggi è l’unico attaccante a disposizione di Allegri e Tare sta provando a dare al tecnico una nuova punta. Il nome in pole position è quello di Vlahovic. La trattativa con la Juventus non è assolutamente semplice e per questo motivo si valutano anche altre opzioni. Attenzione ad uno scambio che potrebbe avvenire in Turchia.

Calciomercato Milan: Chukwueze in Turchia, possibile scambio

Il futuro di Chukwueze potrebbe non essere al Milan. Nonostante un buon ritiro, il giocatore non rientra nei piani di Allegri e davanti ad una proposta importante dovrebbe partire. Secondo le ultime informazioni di transferfeed, il Fenerbahce insiste per avere il giocatore e a questo punto attenzione ad uno scambio. C’è un calciatore in uscita dal club turco e Tare è pronto a farci un pensiero per andare a rinforzare la rosa.

Il Milan, infatti, in attacco potrebbe andare a puntare su un profilo low cost come quello di En-Nesyri. Il marocchino non rientra nei piani del Fenerbahce e lascerà il club turco in questo calciomercato. I rossoneri un pensiero sono pronti a farlo soprattutto se i turchi dovessero fare un tentativo per Chukwueze. Uno scambio da tenere in considerazione e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

En-Nesyri in questo momento non è sicuramente una priorità di calciomercato del Milan. I rossoneri insistono per Vlahovic e magari sonderanno altri giocatori. Ma se le condizioni non dovessero essere favorevoli, lo scambio fra il marocchino e Chukwueze è da tenere in considerazione vista la necessità di prendere un calciatore per completare il reparto offensivo.

Mercato Milan: En-Nesyri nuovo obiettivo per l’attacco?

Il Fenerbahce non molla la pista Chukwueze. Il procuratore del nigeriano è stato anche in Turchia per fare un punto della situazione e capire la fattibilità dell’operazione. Nessuna chiusura da parte del Milan, ma servirà una offerta non bassa e sappiamo come i club turchi difficilmente spendono per i rinforzi.

Per questo motivo il Fenerbahce potrebbe mettere sul piatto il nome di En-Nesyri vista la necessità del Milan di andare a prendere un attaccante durante il calciomercato. Il marocchino è un profilo low cost, con Tare pronto a valutarlo e vedremo cosa succederà nel corso delle prossime settimane.