Lookman-Inter, arriva la dura replica: “Chi sbaglia deve pagare”

Il club di Beppe Marotta nel mirino. Le dichiarazioni del noto agente sono destinate a far discutere. Ecco tutte le sue parole

La telenovela Ademola Lookman si è arricchita di un nuovo capitolo, con la presa di posizione del giocatore. Le parole dell’attaccante, che ha usato i social per esprimere tutto il proprio disappunto, hanno chiaramente fatto discutere parecchio in queste ore.

Anche Beppe Accardi, così, ha detto la sua in merito all’affare Lookman: “Secondo me questa è una storia che andrĂ avanti ancora per un po’. Il problema vero non è quanto costi Lookman, ma se l’Inter possa permettersi di spendere quei soldi”. Il noto agente, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, ha dunque spostato l’attenzione sul club nerazzurro.

Il club milanese, passato dalle mani di Suning a quelle di Oaktree, è così finito nel mirino di Accardi: “Tutti parlano dei conti dell’Inter, ma quando si entra nei dettagli arrivano i soliti esperti a dirti che le regole lo permettono, che non ci sono problemi, e così via”.

L’agente Accardi: “Solo così possiamo sistemare il calcio italiano”

L’agente non ci sta e punta il dito sul sistema calcio: “Se fosse stato il Napoli a muoversi su certe cifre, ci sarebbe stata un’altra narrazione”.

“Forse sarebbe il caso di sistemare i conti prima di fare mercato – tuona Beppe Accardi -. In Italia abbiamo bisogno di una riorganizzazione profonda, a partire dalla politica e a seguire tutto il resto. Io l’ho sempre detto: se si vuole sistemare il calcio italiano, bisogna che chi sbaglia paghi. Basta vedere quello che è successo ancora quest’anno: il caso Brescia, le situazioni grottesche in Serie C e D, dove a oggi non sappiamo ancora chi parteciperĂ o meno ai campionati”.

Ovviamente Beppe Accardi fa riferimento soprattutto a quanto sta accadendo in Serie C: diverse squadre sono state escluse, ma molte altre avrebbero dovuto fare la stessa fine. Tuttavia, nei giorni scorsi sono nati i tre gironi e poco dopo sono arrivati i primi punti di penalizzazione e i deferimenti. Le situazioni piĂą critiche sembrano essere quelle legate a Rimini e Triestina. C’è così chi fa notare come i campionati, giĂ prima di iniziare, appaiano falsati. Serviva fare scelte forti, ma così non è stato. La stagione 2025/2026, dunque, non sarĂ molto diversa da quelle passate.