L’Inter gli dice addio, trattativa col Manchester United: si chiude a 40 milioni

L’operazione in Premier può andare in porto subito: ecco come stanno le cose

Dall’Inter al Manchester United, ma non parliamo di Bisseck. Il difensore tedesco potrebbe sì trasferirsi in Premier, ma un club di medio livello come il Crystal Palace.

Va detto, però, che i nerazzurri avrebbero respinto l’offerta da 32 milioni di euro. Il club londinese potrebbe presentarne un’altra più vicina alle richieste, 35/40 milioni, della società di Oaktree.

In Inghilterra potrebbe essere anche il futuro di uno degli intoccabili della Nazionale italiana, uno di quelli a cui Marotta e Ausilio hanno fatto e forse fanno ancora più di un pensierino. Parliamo di ‘Gigio’ Donnarumma, sempre in scadenza nel 2026 col PSG.

Il rinnovo coi francesi si fa sempre più complicato: il Ds Campos ha messo sul tavolo cifre più basse rispetto ai 12 milioni attuali bonus inclusi. La nuova politica dei vincitori dell’ultima Champions League prevede salari più bassi, con la presenza di diversi bonus legati ad obiettivi personali di squadra. In sostanza: più fai bene e vince il PSG, più guadagni.

Donnarumma e il suo agente Enzo Raiola starebbero tentennando e, allo stesso tempo, guardandosi davvero intorno. Lo stesso il Paris Saint-Germain, che in Francia danno vicinissimo ad acquistare il talentuoso Chevalier dal Lille per circa 40 milioni di euro.

Parliamo della stessa cifra che la società dell’emiro vorrebbe per cedere subito Donnarumma, scacciando il rischio di poterlo perdere a zero tra un anno. Per il classe ’99 ex Milan le richieste non mancano.

Inter, Donnarumma ‘sogno a zero: ma il Manchester United prova a prenderlo adesso

Se l’Inter pregusta il colpaccio a zero nel 2026, a patto che ‘Gigio’ accetti uno stipendio in linea coi parametri di Oaktree, alcune big inglesi sembrano pronte a sfidarsi per acquistarlo adesso.

Possibile un derby di Manchester, anche se le ultime notizie dalla Gran Bretagna danno soprattutto lo United propenso a caricarsi subito il portiere di Castellammare di Stabia.

Stando a quanto riporta ‘TeamTalk’, il Manchester United ha già avviato una trattativa col PSG per il cartellino di Donnarumma. I ‘Red Devils’ lo hanno individuato come sostituto del mega flop Onana, al quale però va ancora trovata una nuova sistemazione.

Naturalmente l’ultima, ma anche la prima parola spetterà al diretto interessato, vale a dire a Donnarumma il quale potrebbe anche decidere di restare al PSG fino a scadenza per poi andar via a zero, come fatto già nel 2021.