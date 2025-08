Juventus, Tudor già esonerato: “Preallertate Spalletti”

Tudor già nel mirino dei tifosi dopo la prima uscita della sua Juventus: i tifosi invocano Luciano Spalletti. Cosa succede

È finita con un pareggio per 2-2 la prima amichevole della Juventus di Tudor. Alla Continassa, contro la Reggiana, Tudor si gode il rientro di Gleison Bremer ma ha avuto anche alcune indicazioni negative: Kelly e Koopmeiners, in particolare, sono apparsi in grande difficoltà.

Per il momento preoccupano principalmente anche la tenuta difensiva e la prima fase di costruzione, ma è tutto ampiamente giustificato dal fatto che si tratta della primissima amichevole stagionale e che la settimana ha visto lavorare intensamente il gruppo. I tifosi, però, sono già preoccupati anche alla luce del ritardo sul mercato.

C’è chi si interroga anche sulla guida tecnica: la scelta della nuova dirigenza di confermare Igor Tudor non sembra convincere appieno i sostenitori bianconeri.

Juventus, da Tudor a Spalletti: cosa sta succedendo

Su X c’è già chi scrive che il destino di Tudor è segnato. Altri tifosi invocano subito Luciano Spalletti, libero dopo l’esonero da Commissario Tecnico della Nazionale italiana.

Spalletti andava preso ora, questa rosa con Spalletti era già quasi fatta — Andrea (@460461Andre) August 2, 2025

È una squadra con valore per me, o quanto meno non è distante anni luce da napoli e Inter che il livello è uguale e la differenza l’ha fatta l’allenatore, se Tudor non parte bene va esonerato, dai sta rosa a Spalletti e vince il campionato — Joe (@hortominnesotaq) August 2, 2025



Lo dico ora, 02 agosto 2025. Andare oggi stesso da Luciano Spalletti e pregarlo di allenare sto quattro scappati di casa. Prima che sia troppo tardi

Dopo il deludente pareggio con la Reggiana che ha messo in luce tutti i difetti della squadra, la società accelera sulle uscite per affondare poi i colpi in entrata. La settimana prossima potrebbe essere decisiva per la Juve 2025/26. — Nino Flash (@NonSoloJuve) August 2, 2025

Caro Tudor,a Natale non ci arrivi🙋🏻‍♂️👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻 — essenzial⚡ (@Rafael76r) August 2, 2025

Pensassero a preallertare Spalletti che tanto questo qui non arriva a Natale — Francesco (@15Tefra91) August 2, 2025

Sbaglierò sicuramente ma #Tudor non può fare il suo modulo con questi giocatori. Quindi o aspetta e cerca di fare il meglio possibile con il materiale che ha adesso o a ottobre molto probabilmente gli rifanno il pieno e tanti saluti. — Nico (@11_nico__) August 2, 2025

Quindi , secondo il ragionamento dei capiscer “Juventini” , dopo un amichevole con una squadra di serie B, bisogna mandare via #Tudor per prendere #Spalletti .. in pratica dopo lo 0-2 di #napoliarezzo , Conte dovrebbe essere rimpiazzato da Baroni. RITARDATI. #juventusreggiana — IGOR IL BARBARO 🇭🇷 (@Mik_95_) August 2, 2025

Aprono le scommesse su chi sarà il prossimo allenatore della #Juventus dopo #Tudor pic.twitter.com/X9o2xRixH2 — John Bic (@TheJohnBic) August 2, 2025

Fortuna che Mancini e Spalletti sono liberi — Alberto (@AlbertoCan81655) August 2, 2025

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.